3 différences clés entre les jeux Web3 et les jeux traditionnels

Les jeux Web3 prônent un univers dans lequel le joueur possède réellement tout ce qui lui appartient dans le jeu. Ce modèle s’oppose à celui des jeux traditionnels où tout ce qu’on possède n’a de la valeur que dans le jeu. Les développeurs de jeux Web3 offrent donc la possibilité aux joueurs de se faire de l’argent réel en même temps qu’ils s’amusent. C’est d’ailleurs le cas avec le Bitcoin Casino qui permet à ses joueurs de jouer avec des crypto-monnaies, mais aussi de proposer un niveau de sécurité et d’équité jusque-là jamais atteint par les casinos en ligne classiques. Permettant par la même occasion aux joueurs de profiter d’une transparence totale et de bonus encore plus intéressants.

Mais comment exactement cela est-il possible ? Il faut compter sur une technologie appelée Blockchain pour rendre les jeux Web3 possible.

C’est difficile de parcourir l’actualité crypto française sans croiser des informations concernant le lancement d’un nouveau jeu Web3. Chaque mois, il en arrive de plus en plus sur le marché. Ils ont tous une particularité : le joueur peut gagner de l’argent dans le jeu.

Le principe général de ces jeux est le suivant : vous vous connectez à une plateforme puis vous jouez en accumulant des points. Vous pouvez également obtenir des armes, des boucliers ou d’autres items dans le jeu. Ces items sont en fait des NFT que vous pouvez échanger dans le magasin de la plateforme contre de la crypto-monnaie. Ensuite, vous pouvez échanger cette crypto contre de l’argent bien réel.

Ce modèle contraste farouchement avec le modèle des jeux traditionnels où tout ce que vous gagnez reste dans le jeu. Vous ne pouvez pas les échanger contre de l’argent. D’ailleurs, ces éléments de jeu ne vous appartiennent pas, mais plutôt au développeur du jeu. Vous pouvez toujours gagner de l’argent à l’aide de vos compétences au jeu traditionnel. Mais pour ça :

· Vous pouvez jouer contre d’autres joueurs en prenant des paris ;

· Streamer des parties afin de les diffuser sur des plateformes telles que Twitch ;

· Participer à des compétitions rémunérées.

La seconde différence entre les jeux Web3 et les jeux traditionnels, c’est la technologie utilisée pour les développer. En effet, le Web3 repose essentiellement sur une technologie appelée Blockchain. Celle-ci possède quelques caractéristiques très intéressantes pour un joueur :

· La Blockchain est décentralisée, c’est-à-dire qu’elle n’est pas contrôlée par un acteur central.

· La Blockchain est immuable, autrement dit qu’elle est comme un registre dans lequel ce qui a été inscrit ne peut être modifié, sans le consensus de toutes les parties.

· La Blockchain est ouverte, ainsi, tout le monde peut y inscrire des informations. Celles-ci seront d’ailleurs consultables par tous les participants.

L’année dernière, Blizzard Activision a été obligé de déconnecter ses serveurs en Chine. Des millions de joueurs ont alors perdu toutes leurs sauvegardes, les personnages développés, les quêtes achevées, de longues heures de jeu et d’émotions sacrifiées partis en fumée. Ceci est arrivé parce que ce développeur contrôle tout l’écosystème du jeu ; ce qui est normal dans le modèle traditionnel des jeux Web2.

Dans le modèle Web3 par contre, les joueurs n’auraient pas subi une telle perte puisque chacun possède ses personnages dans son propre portefeuille. En effet, puisque tous les éléments du jeu sont des jetons non fongibles ou NFT, alors le joueur peut les stocker dans son propre portefeuille crypto. Ainsi, lorsqu’il veut commencer une nouvelle partie, il connecte son portefeuille Web3 puis charge ses personnages.

La seconde différence entre le jeu Web3 et le jeu traditionnel, c’est donc la technologie utilisée. Dans l’univers du gaming Web3, la plateforme est décentralisée, donc contrôlée par toute la communauté de joueurs. Les développeurs ne sont pas tous puissants et ne peuvent pas décider de retirer un personnage, une arme, un bouclier ou tout autre item sans l’avis des joueurs.

Cependant, pour rendre cela possible, de nombreux efforts techniques sont nécessaires. Heureusement, certaines entreprises travaillent activement à rendre les jeux Web3 plus faciles à prendre en main. Quelques fois, il faut organiser un vote afin de décider si on doit ajouter des fonctionnalités au jeu. Tout ceci est possible grâce à la technologie Blockchain.

Certains des meilleurs jeux Web3 que vous pouvez déjà trouver sur le marché sont :

· Deadrop ;

· Axie Infinity ;

· CryptoKitties ;

· Gods Unchained ;

· Life Beyond ;

· BitCraft ;

· Castle of Blackwater ;

· MagicCraft ;

· Guild of Guardians ;

· Illuvium.

Enfin, la troisième différence entre les jeux Web3 et les jeux Web2 ou traditionnels, c’est la facilité d’accès. Les développeurs de jeux Web3 ont encore beaucoup d’efforts à fournir pour rendre leurs jeux facilement accessibles. Pour le moment, les joueurs doivent passer par les étapes suivantes pour y jouer :

· Obtenir et configurer un portefeuille Web3 ;

· Acheter la crypto-monnaie native du jeu ;

· Se connecter à la plateforme et y connecter leur portefeuille ;

· Jouer enfin.

Autrement dit, il faut avoir des connaissances de base en crypto-monnaies pour y jouer. Heureusement, l’adoption des crypto-monnaies en Europe et dans le monde est en hausse. Les particuliers comme les entreprises espèrent que l’industrie crypto et Web3 prendra une plus grande place dans leurs vies à l’avenir.

Les développeurs de jeux traditionnels n’ont pas ce problème de facilité d’accès. Le grand public est déjà habitué à leurs interfaces. Que ce soit avec une console ou un ordinateur, vous pouvez profiter de la plupart des jeux traditionnels qui existent.

