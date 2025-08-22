Un Vision Pro, 3 fois moins cher ? Vivo Vision : l’humiliation chinoise d’Apple

Et si je vous disais qu’il est possible d’avoir un Vision Pro pour trois fois moins cher que son prix actuel ? Bon, ce n’est pas vraiment l’original, mais côté look et performances, il fait plus que tenir la route.

Le Vision Pro d’Apple est l’objet de tous les fantasmes. Pourtant, avouons-le, c’est le prix qui refroidit. Personne n’a envie de vendre un rein pour se payer la réalité mixte. Mais si on pouvait éviter la douloureuse tout en ayant le même plaisir pour un coût beaucoup plus abordable ?

Vivo, ce constructeur de smartphones chinois, est sur le point de bousculer le marché avec son nouveau casque de réalité. Il propose une réplique presque parfaite du Vision Pro pour un coût moins cher, sans sacrifier les performances. Une bonne affaire ?

Apple a inventé, Vivo a imité

Vivo débarque dans l’arène très concurrentielle de la réalité mixte avec un pari audacieux. La société vient de présenter ses lunettes Vision Discovery Edition lors d’un événement en Chine. Un modèle haut de gamme, à la fois léger, puissant et immersif. Mais surtout il rappelle énormément le Vision Pro d’Apple.

Côté confort, Vivo ne fait pas les choses à moitié. La monture est rigide, mais épouse parfaitement les oreilles. Pour ceux qui veulent ajuster au millimètre, il y a des sangles élastiques ou réglables qui s’adaptent à toutes les formes de visage. La batterie est aussi amovible. Ce qui permet de prolonger les sessions sans devoir recharger constamment le casque.

Le point qui fait vraiment parler, c’est le prix. Avec un look presque identique au Vision Pro et des fonctionnalités solides, le Vivo Vision est moins cher. Il est annoncé à 10 000 yuans, soit environ 1 200 €. Une véritable aubaine comparée aux 4 000 € du Vision Pro d’Apple.

Moins cher que le Vision Pro, mais tout aussi prometteur

Rassurez-vous, moins cher ne veut pas dire moins performant. Le casque de réalité mixte de Vivo a de quoi faire de l’ombre à Apple.

D’abord, il propose deux écrans Micro-OLED 8K avec une résolution de 3 840 x 3 552 pixels. Légèrement supérieure à celle du Vision Pro (3 660 x 3 552). Les images sont donc ultra-nettes et immersives.

Côté couleurs, le Vivo Vision couvre 94 % de l’espace DCI-P3, contre 92 % pour Apple. Cela signifie ainsi que les tons sont plus riches, plus précis et des nuances beaucoup plus réalistes.

Sous le capot, le casque embarque la puce Snapdragon XR2+ Gen 2 de Qualcomm, spécialement conçue pour la réalité étendue. Grâce à elle, l’appareil gère parfaitement les mouvements, le suivi du regard et les gestes des doigts. Cela tout en offrant un champ de vision de 180°. Le tout fonctionne sous OriginOS Vision, un système basé sur Android.

Bref, Vivo ne se contente pas de copier le design du Vision Pro pour vendre moins cher. Son matériel est moderne et performant. Ce qui en fait un casque très compétitif en termes d’expérience XR.

Alors, tenté ? Pour le moment, il n’est disponible que pour tester dans 12 magasins en Chine. Il n’y a pas encore de vente officielle. Vous devez patienter un peu pour l’avoir.

