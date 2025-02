Une étude TikTok et X révèle un biais politique d’extrême droite

Les algorithmes de TikTok et X influencent l’exposition des utilisateurs aux contenus politiques en Allemagne. Une étude menée par Global Witness révèle que les flux « For You » de ces plateformes favorisent largement les contenus d’extrême droite. Et ce, à l’approche des élections fédérales.

Les résultats sont frappants. 78 % des contenus recommandés sur TikTok aux comptes tests soutenaient le parti AfD. Ce chiffre dépasse largement les 20 % d’intentions de vote obtenues par le parti dans les sondages. Sur X, ce chiffre atteint 64 %.

— « Nous avons trouvé des preuves de parti pris, mais les plateformes manquent de transparence« , explique Ellen Judson, experte chez Global Witness.

Les chercheurs ont aussi analysé la répartition entre contenus de gauche et de droite. Sur TikTok, 74 % des contenus recommandés penchaient vers la droite, contre 72 % sur X et 59 % sur Instagram.

Pour tester ces biais, l’équipe a créé des comptes tests neutres, abonnés aux quatre principaux partis allemands (CDU, SPD, AfD et Verts). Chaque compte interagissait de manière équilibrée avec leurs publications. Malgré cette neutralité, les contenus recommandés montraient une nette dominance des publications de droite.

Pourquoi les algorithmes amplifient-ils un parti pris ?

Les raisons exactes de ce biais politique restent floues car TikTok et X ne révèlent pas les détails de leur algorithme, ce qui complique l’analyse. Ellen Judson avance une hypothèse : « Les algorithmes cherchent avant tout à maximiser l’engagement. Si les contenus d’extrême droite suscitent plus de réactions, ils seront davantage promus. »

D’autre part, Elon Musk a lui-même soutenu l’AfD publiquement. Il a organisé un live avec Alice Weidel, dirigeante du parti. Cela a contribué à sa visibilité sur la plateforme.

L’Union européenne a adopté le Digital Services Act (DSA), une loi visant à rendre les algorithmes plus transparents. Toutefois, certaines mesures tardent à être appliquées. « Nous espérons que la Commission enquêtera sur ces biais et obligera les plateformes à plus de clarté », affirme Judson.

Si des preuves solides confirment ce parti pris, les plateformes pourraient faire face à des sanctions financières. L’UE pourrait aussi exiger des ajustements dans les algorithmes pour garantir une diversité politique plus équilibrée dans les contenus affichés aux utilisateurs.

