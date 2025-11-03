Vidéo 8K, autonomie 135 min, étanche 10 m : à -45 %, la Insta360 X4 règne en maître sur AliExpress

Si vous rêvez de filmer vos aventures avec une clarté hors norme, c’est le moment de foncer ! La Insta360 X4 n’a jamais été aussi abordable : son prix s’effondre à 310 € au lieu de 559 € sur AliExpress, grâce au code CDFR35. Une remise folle de -45 % sur une caméra 8K qui surpasse ses rivales en autonomie, en qualité d’image et en robustesse.

Les caméras 360° ont le vent en poupe, mais peu rivalisent avec la Insta360 X4. Ce modèle phare de la marque profite actuellement du Mega Choice Day, l’opération géante d’AliExpress avant le Single Day du 11.11. Et comme souvent, les stocks s’envolent à vitesse grand V. Proposée 45 % moins cher que son prix de lancement, la X4 reste un excellent compromis face à la nouvelle X5, plus chère, mais pas forcément indispensable pour la majorité des créateurs de contenu.

Le top de l’immersion : 8K, 135 min d’autonomie et étanchéité

Pensée pour capturer vos aventures sous tous les angles, la Insta360 X4 filme en 8K à 60 images par seconde. Ce qui garantit une clarté et une fluidité bluffantes. Idéale pour les vlogs, le sport, la moto, la plongée ou même les timelapses urbains, elle sublime chaque moment sans effort.

Son stabilisateur FlowState fait disparaître les secousses pour des vidéos toujours nettes, même en pleine action. Et avec son autonomie de 135 minutes, vous pouvez filmer sans craindre la panne au mauvais moment.

Autre atout : une charge complète en 50 minutes et une étanchéité jusqu’à 10 mètres, sans boîtier. Bref, une vraie caméra tout-terrain prête à vous suivre partout.

Une réduction impressionnante : la Insta360 X4 tombe à 310 €

Vendue 559 € au lancement, la X4 est aujourd’hui à 310 € seulement sur AliExpress avec le code CDFR35. Une remise colossale de 248 € (-45 %) qui la rend bien plus abordable que les GoPro Hero 12 ou DJI Osmo Action 4, tout en offrant une qualité d’image et une polyvalence dignes des pros.

Fiabilité et sérénité avec AliExpress

AliExpress inclut la TVA française, une livraison gratuite et rapide, ainsi qu’une garantie fabricant de 2 ans. Vous avez également 15 jours pour renvoyer le produit si besoin. C’est l’assurance d’un achat sans risque, à un prix défiant toute concurrence.

Une caméra taillée pour tous les créateurs

La Insta360 X4 est idéale pour les vlogueurs, voyageurs, sportifs et créateurs de contenu. Compacte, robuste, simple à utiliser, elle offre un écran tactile lumineux de 2,5 pouces et une appli mobile intuitive pour monter et partager vos vidéos instantanément.

Les fonctions comme le suivi automatique, les filtres créatifs ou le cloud sécurisé en font une compagne de choix pour tous ceux qui veulent filmer sans limite.Attention, cette remise exceptionnelle ne durera que jusqu’au7 novembre, et les stocks fondent déjà.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.