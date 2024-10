Vidéo : Agility Robotics vous fait visiter la 1ère usine de robots humanoïdes !

Agility Robotics dévoile RoboFab, la première usine dédiée aux robots humanoïdes. Lors d’une visite exceptionnelle, la presse a pu observer Digit, leur robot emblématique, en cours d’assemblage.

RoboFab : la 1ère usine de robots humanoïdes d’Agility Robotics

Dans la banlieue de Salem, Oregon, Agility Robotics a ouvert RoboFab, la première usine dédiée à la conception de robots humanoïdes. À peine installée, cette usine promet de produire d’ici fin octobre son tout premier robot, l’avant-garde de la quatrième génération de Digit.

Peggy Johnson, directrice générale d’Agility Robotics, l’a évoqué : « Nous avons plusieurs robots à livrer d’ici la fin de l’année ». Mais il a gardé le nombre de commandes confidentiel.

Avec sa structure en acier et ses circuits soigneusement reliés, Digit était allongée sur une table quand la presse a visité. Elle, attendant les derniers ajustements, n’avait pas encore ses membres définitifs.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, Digit est identifiable à ses teintes bleu sarcelle et gris métallisé. Elle est en phase de tests dans des entrepôts gérés par Spanx et GXO Logistics et aussi chez Amazon.

Le prototype fait l’objet de divers essais pour s’adapter aux environnements humains, grâce à des moteurs performants, des capteurs précis et un logiciel doté d’intelligence artificielle avancée.

Qu’est-ce qui rend cette usine si unique ?

Agility Robotics a conçu une usine sans machines coûteuses, contrairement aux chaînes d’assemblage automobile. Les robots y sont assemblés manuellement à l’aide d’outils simples comme des tournevis.

L’usine est divisée en plusieurs lignes de production, chacune dédiée aux différentes parties du robot : bras, jambes, torses et têtes. Les étagères d’outils et de pièces sont encore en cours d’organisation, mais l’équipe d’ingénieurs consigne chaque étape avec précision pour optimiser les opérations.

Des zones spécifiques sont destinées aux tests des capteurs de Digit, incluant caméras et lidar, ainsi qu’à un « hôpital robotique » où les équipes réparent les unités endommagées par les clients. Si la production s’accélère, RoboFab pourrait à terme fabriquer jusqu’à 10 000 robots par an, répondant ainsi à une demande croissante.

