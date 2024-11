Vous faites vos courses chez Auchan ? Attention à cette fuite de données massive !

Selon Auchan, les données bancaires, code pin et mot de passe ne sont pas concernés par cette fuite de données massive, au moment de notifier l’attaque à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Le célèbre distributeur Auchan a été la cible d’une cyberattaque touchant « une partie des données personnelles » de plus de 500 000 clients qui sont « associés à des comptes de fidélité ».

Selon le rapport d’une porte-parole du groupe, les données concernées sont le nom, le prénom, l’adresse postale, l’adresse mail, le numéro de téléphone, la date de naissance.

C’est aussi le cas pour la composition familiale si elle est enregistrée, le numéro de carte de fidélité ou encore le montant de la cagnotte fidélité.

Une série noire de cyberattaque

Le géant de la grande distribution affirme que l’attaque a été circonscrite, mais elle ne fournit pas plus de détails concernant la nature de l’attaque. C’est aussi le cas pour la date à laquelle celle-ci a été détectée.

Rappelons qu’Auchan est la dernière victime en date de cette série de cyberattaques en France. D’autres entreprises comme Free, Cultura et Boulanger ont également été victimes de vols de données de leurs clients ces dernières semaines.

La semaine dernière, c’était Picard, le spécialiste des surgelés, qui a été la cible d’une violation de données. Comme pour l’enseigne Auchan, les cyberattaquants ont visé les comptes fidélité de ses clients.

Rester toujours vigilant pour se protéger contre ce genre d’attaque

Auchan appelle ses clients à rester vigilants dans un message : « Nous avons renforcé les contrôles en cas de décagnottage de votre carte de fidélité. Nous vous invitons également à la plus grande vigilance au risque d’e-mails, SMS ou appels frauduleux », écrit la société.

En effet, Free, récemment victime de cette attaque, a vu les numéros de comptes bancaires de dizaines de milliers de clients subtilisés. D’ailleurs, le tribunal de Paris a ordonné au service de messagerie cryptée Telegram, ce mardi, de montrer l’identité d’un pirate à l’origine de ce vol afin de le traduire en justice.

Dans ce même courrier adressé à ses clients, Auchan a déclaré que « toutes les mesures nécessaires ont été prises immédiatement pour mettre fin à cette attaque et renforcer la protection de nos systèmes d’information ».

Les données de plus de 500.000 clients dérobées : ce que l'on sait de la cyberattaque chez Auchanhttps://t.co/FiXYZMXdG6 pic.twitter.com/eDEODIrM2h — L'Écho Républicain (@lecho_fr) November 19, 2024

Auchan invite aussi les clients à ne pas cliquer sur des liens. Les pirates informatiques pourraient recouper les différentes informations de plusieurs fuites de données et pourront prendre contact avec les victimes pour ensuite leur soutirer de l’argent.

« Si vous recevez un message, ne cliquez sur aucun lien, n’appelez pas le numéro indiqué et ne tenez pas compte des informations qu’il contient, car il s’agit sans doute d’un message de phishing », met en garde le mail d’Auchan envoyé à ses clients.

Je pense que nous ne sommes plus à l’abri de ce genre d’attaques, qui depuis quelque temps, sont de plus en plus fréquentes ! Et vous, qu’en pensez-vous ? Dites-nous votre avis dans les commentaires !

