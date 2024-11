Coup de froid chez Picard : les données de milliers de clients volées par des hackers

Picard, célèbre enseigne de surgelés, a été victime d’une cyberattaque ciblée. Environ 45 000 clients sont touchés parmi les 11 millions de membres de son programme de fidélité. Leurs informations personnelles ont été compromises, ce qui suscite l’inquiétude.

Au début, rien ne laissait présager une telle intrusion. Mais, mardi 12 novembre, Picard a détecté un accès non autorisé. Interrogé par Le Parisien, l’enseigne a dévoilé que les hackers avaient utilisé une méthode nommée credential stuffing.

Cette technique consiste à tester des identifiants volés lors d’attaques précédentes pour se connecter à des comptes. En revanche, aucune infiltration directe dans les bases de données internes de Picard n’a été constatée.

Beaucoup de données sensibles ont été exposées, c’est pourquoi la réaction de l’enseigne a dû être rapide. Les pirates ont accédé à des informations variées : noms, prénoms, adresses e-mail, numéros de téléphone et historiques d’achats.

En plus, les numéros de cartes de fidélité et les préférences produits des clients ont aussi été compromis. Fort heureusement, aucune information bancaire n’a été touchée.

Picard a envoyé un e-mail explicatif aux 45 000 clients touchés. Cette communication visait à les rassurer tout en leur offrant des consignes pour sécuriser leurs comptes.

« Picard intervient immédiatement pour limiter les dégâts »

Face à cet incident, Picard n’a pas perdu de temps. L’enseigne a d’abord alerté la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), comme l’exige la réglementation en vigueur.

Puis, elle a renforcé la surveillance de ses systèmes et mis en place des mesures supplémentaires pour détecter toute connexion suspecte. Je trouve que ces précautions étaient nécessaires pour protéger contre de futures intrusions.

Les clients concernés ont été invités à changer leurs mots de passe sans attendre. En plus, Picard leur a conseillé d’opter pour des mots de passe uniques et sécurisés.

Par contre, ces actions, bien qu’importantes, ne suffisent pas toujours face à des méthodes aussi sophistiquées que le credential stuffing. Aussi, l’enseigne continue de surveiller ses systèmes pour protéger ses utilisateurs.

Je note que cette attaque intervient dans un contexte où les fuites de données se multiplient. Ces dernières semaines, des entreprises comme Free, SFR, ou encore Molotov ont été touchées. Les hackers semblent exploiter chaque faille, ce qui oblige les entreprises à renforcer sans cesse leurs défenses.

Une méthode qui repose sur les failles humaines

Et si la vraie faille venait des utilisateurs eux-mêmes ? Effectivement, beaucoup de personnes réutilisent les mêmes identifiants sur plusieurs sites.

Pour cette raison, les hackers exploitent ces habitudes pour tester des milliers de combinaisons. Dès qu’une fonctionne, ils accèdent à des informations précieuses.

Dans le cas de Picard, les pirates n’ont pas eu besoin de forcer directement les systèmes informatiques. Cette fois-ci, ils se sont appuyés sur des données récupérées lors d’attaques précédentes. Cette méthode est si simple qu’elle devient redoutablement efficace si les utilisateurs ne prennent pas certaines précautions.

Pour éviter de tels incidents, Picard conseille vivement de créer des mots de passe robustes et uniques. En plus, l’activation de la double authentification peut limiter les risques. Or, beaucoup d’utilisateurs négligent encore ces bonnes pratiques, ce qui les expose à des piratages.

Malgré cette attaque, Picard affirme que ses systèmes restent solides et fiables. L’enseigne s’efforce de regagner la confiance de ses clients en mettant tout en œuvre pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

Pourtant, cet incident nous rappelle que la sécurité numérique est une responsabilité partagée entre les entreprises et les consommateurs.

