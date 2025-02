Dans un marché ultra compétitif, Whisk, le générateur d’image IA signé Google continue à gagner de l’ampleur jusqu’à susciter l’inquiétude des autres mastodontes du genre. Découvrez ici comment cet outil arrive à innover dans le milieu du numérique.

Dall-E, Artspace, ou encore Midjourney sont des piliers lorsqu’il est question de parler de générateur d’image IA. Pourtant, le récent et innovant Whisk semble vouloir apporter quelques changements à ce milieu déjà bien établi. Plus de détails dans cet article.

Whisk : un générateur d’image IA qui innove ?

Aujourd’hui, la majorité des internautes connaissent et ont même déjà utilisé au moins une fois un générateur d’image AI.

Ces bijoux de technologies fonctionnent généralement à base de prompts, soient des descriptions textuelles précises que l’intelligence artificielle analyse et reproduit en image. C’est notamment le cas de modèles légendaires comme Midjourney et Dall-E ou de modèles à forts potentiels comme Artspace.

Pourtant, de nouveaux venus veulent bousculer cette habitude, comme le cas du phénomène Whisk. l’IA génératrice d’images signée Google. En effet, ce modèle veut révolutionner le milieu et proposer une nouvelle manière de créer des illustrations. Comment ? À travers un processus créatif en 3 phases, non pas avec des textes, mais toujours avec des illustrations.

Plus précisément, pour générer une image avec cet outil, il vous faudra insérer trois pour les parties sujets, scènes et styles. Ainsi, par exemple, pour bar cyberpunk, vous pouvez mettre une personne comme sujet, la photo d’un bar comme scène et une image cyberpunk comme style.

C’est en assemblant ces trois éléments que l’outil est capable de générer une toute nouvelle image. Bien loin des méthodes habituelles, cette nouvelle manière d’utiliser l’IA peut amener à une toute nouvelle ère du numérique où la créativité est encore plus forte. S’il est vrai que Whisk en est à ses débuts, il s’agit d’un début de choc qui fait déjà grand bruit sur le marché.

Aujourd’hui, l’utilisation de prompt est toujours la manière la plus sûre et efficace de générer des illustrations. Toutefois, les exploits de Whisk démontrent que de nouveaux procédés peuvent voir le jour et se montrer tout aussi intéressants, voire plus.

Whisk : un modèle au point ?

Si Whisk fait grand bruit de par son système que l’on pourrait qualifier de révolutionnaire, il est encore loin d’atteindre le niveau de qualité et de précision des autres modèles.

En effet, étant un modèle très récent et avec un système génératif encore expérimental, il n’est pas rare de voir des erreurs d’images, des incohérences ou tout simplement du hors-sujet. L’utilisation de cet outil à des fins purement professionnelles n’est donc pas pour tout de suite.

Si vous voulez de la qualité, Artspace est et restera une valeur sûre. Proposant une utilisation intuitive, Artspace possède toutes les qualités pour faire pâlir ses concurrents comme Dall-E ou Midjourney.

Les professionnels apprécieront sa variété de style ou sa qualité visuelle tandis que les débutants seront ravis du niveau d’accessibilité de l’outil. Un générateur d’image IA qui fait unanimité et qui n’est pas près d’être détrôné.

