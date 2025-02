Windows 11 : comment supprimer le widget météo et actualités ?

Parfois, moins c’est mieux. Avec Windows 11, le widget peut vite devenir intrusif. Heureusement, il est possible de le supprimer simplement pour avoir une interface plus claire et personnalisée.

Le widget Windows 11 est un exemple parfait de quête de maîtrise de chaque détail d’un système d’exploitation. En prenant quelques minutes pour configurer ces paramètres, vous simplifiez votre quotidien tout en améliorant votre productivité. Voici comment reprendre le contrôle sans effort.

Comprendre l’utilité du widget Windows 11

Depuis son lancement en 2021, Windows 11 a révolutionné notre manière d’utiliser le système d’exploitation. Mais certains ajouts suscitent des critiques, comme ce petit intrus dans la barre des tâches : le widget météo et actualités. Pratique pour certains, envahissant pour d’autres, il est possible de le désactiver facilement.

Le widget Windows 11, situé à gauche de votre barre des tâches, affiche des informations rapides sur la météo ou les dernières actualités. Pourtant, cette icône discrète peut vite devenir gênante lorsqu’on cherche une interface minimaliste. En cliquant dessus, un panneau latéral s’ouvre avec des articles sélectionnés par Microsoft. Si vous n’en avez pas l’utilité, supprimer cette fonctionnalité devient essentiel.

Accéder aux paramètres du widget

Le processus est simple, mais pas toujours évident au premier abord. Tout commence par un clic droit sur votre barre des tâches. Dans le menu contextuel qui apparaît, choisissez « Paramètres de la barre des tâches ». C’est là que se cachent toutes les options liées aux widgets.

Une fois dans les paramètres, localisez l’option Widgets. Vous verrez un bouton bascule à côté. Déplacez-le vers la position « off ». En quelques secondes, l’icône disparaît de votre barre des tâches. Si vous changez d’avis plus tard, il suffit de revenir ici pour réactiver cette fonctionnalité.

Options supplémentaires pour widget Window 11

Au-delà de l’activation ou de la désactivation, Window 11 propose des options supplémentaires pour les widgets. En ouvrant le tableau des widgets depuis le menu Démarrer, vous trouverez un menu d’engrenage en haut à droite.

Cliquez-dessus pour découvrir des réglages avancés. Par exemple, modifiez les sources d’actualités ou choisissez quelles informations apparaissent prioritairement. Ces petites touches permettent de transformer un outil standardisé en quelque chose de véritablement personnel.

Chaque modification apporte un peu plus de confort à l’expérience utilisateur. Avec ces étapes simples, vous pouvez transformer votre ordinateur en un outil parfaitement adapté à vos habitudes.

