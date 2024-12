Windows 11 sur votre smartphone ? C’est possible ! Découvrez Project Renegade

Et si votre smartphone devenait un ordinateur miniature ? Une idée folle ? Pas tant que ça ! Grâce au Project Renegade, des passionnés ont réalisé une prouesse incroyable : installer Windows 11 sur des smartphones Android.

À plusieurs occasions, Microsoft a cherché à se positionner dans l’industrie des smartphones. Je me souviens encore de la première fois où j’ai utilisé un Windows Phone. À l’époque, son interface fluide et ses tuiles dynamiques me semblaient incroyablement futuristes.

Cependant, malgré des débuts prometteurs, ses systèmes comme Windows Mobile ou Windows Phone n’ont jamais rivalisé avec Android et iOS. En 2020, la firme a mis un terme à ses ambitions sur ce marché.

En revanche, une communauté passionnée a refusé de baisser les bras. En 2023, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a même reconnu publiquement que cet abandon avait été une erreur. Ces mots ont rallumé une étincelle chez les nostalgiques, leur donnant envie de ressusciter Windows sur mobile.

Et surprise ! Le Project Renegade est né de cette ambition. Ce projet rend maintenant possible l’installation de Windows 11 sur certains modèles de smartphones Android.

Alors, quelle est la méthode pour installer Windows 11 sur un téléphone Android ?

Bien évidemment, ce projet s’appuie sur une base solide. Il s’agit d’un firmware UEFI, spécialement conçu pour certains smartphones équipés de processeurs Qualcomm Snapdragon. Ce logiciel agit comme une clé qui permet de lancer Windows 11 à la place d’Android.

À titre d’exemple, un utilisateur Reddit a réussi à installer Windows 11 ARM sur un Poco X3 Pro. Et selon ses retours, ce n’est pas une version simplifiée. L’intégralité de Windows 11 fonctionne, avec ses menus, ses applications et même sa fluidité.

Le Project Renegade fournit des ressources en ligne. Sur son site, vous trouvez des instructions précises. Suivez chaque étape avec attention.

Premièrement, vérifiez la compatibilité de votre smartphone. Ensuite, débloquez le chargeur de démarrage. Puis, installez le firmware UEFI fourni par le projet. Enfin, préparez la copie de Windows 11 ARM, adaptée au matériel mobile.

Toutefois, réaliser cela prend du temps, nécessite de la patience et, principalement, une expertise qualifiée. Quoi qu’il en soit, de nombreux passionnés saluent cette initiative, qui combine audace et innovation.

Mais hélas, il y a des limites techniques

Toutefois, notons aussi que cette expérience n’est pas accessible à tous. Concernant la compatibilité, je vous préviens que seuls quelques modèles de smartphones peuvent accueillir Windows 11. Parmi eux, des appareils des marques Xiaomi, LG ou OnePlus sont les plus recommandés.

Ensuite, il faut accepter certaines limitations techniques. Par exemple, l’écran tactile peut manquer de précision, ce qui rend l’utilisation parfois frustrante.

Par ailleurs, la batterie se décharge rapidement, car le système n’est pas entièrement optimisé pour les smartphones.

Quant à la chaleur, elle devient parfois problématique : l’appareil peut chauffer au point de devenir difficile à manipuler. Pour ces raisons, je vous conseille d’utiliser un téléphone de test au lieu de votre appareil principal.

Si l’idée vous séduit malgré tout, le site officiel du projet propose toutes les étapes nécessaires. En suivant ces instructions, vous pouvez explorer les capacités de votre téléphone tout en limitant les risques.

Que pensez-vous de ce projet ? Seriez-vous prêt à installer Windows 11 sur votre smartphone ? Donnez-nous votre avis !

