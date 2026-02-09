YU7 GT : Xiaomi lance son nouveau bolide électrique à 1000 chevaux

C’est un SUV électrique capable de filer à 300 km/h avec près de 1 000 chevaux sous le capot. Avec son YU7 GT, Xiaomi ne joue plus à l’apprenti constructeur et assume désormais ses ambitions les plus radicales.

Voilà encore une voiture électrique qui mérite qu’on en parle. Après avoir surpris avec ses premiers modèles électrique, Xiaomi passe à la vitesse supérieure avec le YU7 GT. Ce SUV ne se contente pas d’être technologique ou connecté. Il vise la performance brute.

Le dépôt officiel auprès des autorités chinoises vient mettre en avant une machine hors normes, pensée pour rivaliser avec les références du segment. Et le plus surprenant reste à venir. Ce YU7 GT n’incarne même pas le sommet de la gamme.

YU7 GT de Xiaomi a la puissance pour humilier la concurrence

Le constructeur chinois a déposé les documents officiels auprès du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information. Cette version radicale affiche une cavalerie délirante de 738 kW au total. Le moteur arrière déploie à lui seul 450 kW pour propulser l’engin.

Le moteur avant ajoute donc 288 kW supplémentaires afin de garantir une motricité absolue. Cette configuration offre environ 990 chevaux pour clouer le conducteur au siège lors de chaque accélération.

YU7 GT de Xiaomi atteint une vitesse de pointe de 300 km/h sans sourciller. Xiaomi propose ainsi l’un des véhicules les plus rapides de sa catégorie. Le passage de 0 à 100 km/h devrait prendre seulement 2 secondes selon les premières estimations techniques. On dépasse ainsi les capacités du modèle standard qui plafonnait déjà à un niveau très élevé.

Face à lui, les références du secteur commencent à paraître lentes ou hors de prix. Le Tesla Model X Plaid culmine à 1 020 chevaux mais bloque à 262 km/h. Chez Lotus, l’Eletre R affiche 905 chevaux pour une vitesse limitée à 265 km/h.

Même le prestigieux Porsche Taycan Turbo GT doit s’incliner avec ses 290 km/h en pointe. Xiaomi propose donc une allonge supérieure tout en restant beaucoup plus accessible financièrement.

Un design agressif taillé pour la concurrence

YU7 GT de Xiaomi impose son style avec une carrosserie large qui muscle sa silhouette. Les ingénieurs ont allongé le châssis de 16 mm par rapport à la version classique.

Ce nouveau venu gagne aussi 11 mm en largeur pour asseoir sa présence sur la route. Un imposant diffuseur arrière optimise l’aérodynamisme pendant que le badge GT confirme ses intentions sportives.

Des étriers de freins rouges brillent derrière des jantes de 21 pouces au design spécifique. Les pneumatiques affichent également des dimensions généreuses de 295/35R21 à l’arrière pour supporter le couple moteur massif.

L’apparence entièrement noire renforce ce look menaçant qui tranche avec les couleurs habituelles de la gamme. Par ailleurs, Xiaomi utilise une batterie lithium ternaire fournie par le géant CATL pour alimenter cet ogre électrique. L’empattement de 3 000 mm promet une stabilité impériale lors des passages en courbe rapide.

Un tarif doux pour un SUV électrique survitaminé

La stratégie commerciale de Xiaomi risque de provoquer des séismes chez les revendeurs européens de luxe. Parce que le prix estimé oscille entre 60 000 et 70 000 dollars sur le marché local. Cette tarification agressive place le SUV juste en dessous de la célèbre berline SU7 Ultra.

À ce niveau de puissance, la comparaison devient vite embarrassante pour la concurrence. Un Tesla Model X Plaid dépasse les 90 000 dollars. Le BMW iX M60 flirte avec les 110 000 dollars.

Même constat chez Mercedes avec l’EQE SUV AMG, affiché à plus de 100 000 dollars selon les marchés. Xiaomi joue donc dans la même catégorie, mais avec une facture allégée de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Cette approche séduit d’ailleurs déjà. Car plus de 39 000 véhicules sortent des usines chaque mois pour satisfaire une demande explosive. Cette expansion rapide témoigne d’une maîtrise industrielle que personne n’avait anticipée à ce niveau.

La marque occupe désormais tous les segments avec une efficacité redoutable et une insolence rafraîchissante. Les acheteurs chinois se ruent déjà sur ces modèles qui mélangent technologie de pointe et puissance brute.

La menace fantôme du YU7 GT de Xiaomi sur l’Occident

Lâcher 1000 chevaux pour le prix d’un SUV familial premium allemand frise l’insolence pure. Le site spécialisé Electrek souligne d’ailleurs que les barrières douanières actuelles ne retardent qu’une échéance inéluctable pour l’Occident.

Xiaomi applique avec brio la vieille méthode Tesla en crédibilisant son image par la performance extrême. La marque installe ses modèles haut de gamme sur les circuits avant d’inonder les parkings des supermarchés.

Le défi reste de taille face aux blasons historiques comme Porsche ou BMW en Europe. Proposer une technologie équivalente avec un avantage tarifaire de 20 % change toutefois la donne.

Les constructeurs américains feraient bien d’utiliser leur répit temporaire pour sérieusement hausser leur niveau de jeu. L’arrivée massive des véhicules chinois ressemble à s’y méprendre à la déferlante japonaise des années 70.

