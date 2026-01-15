Zorin OS : pourquoi cette distribution Linux explose depuis la fin de Windows 10 ?

Des millions d’utilisateurs délaissent Windows 10 pour Zorin OS. C’est une alternative qui allie simplicité, familiarité et respect de la vie privée. Une migration qui transforme peu à peu Linux en choix évident pour tous ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur PC.

Depuis la fin programmée de Windows 10, les limitations imposées par Microsoft deviennent un vrai casse-tête pour des millions d’utilisateurs. Zorin OS est donc devenu un refuge pour ces derniers, laissés sur le bord de la route. Basée sur Ubuntu, cette distribution Linux a été pensée pour fonctionner immédiatement et sans configuration compliquée. Elle offre aussi une interface qui rappelle les systèmes que l’on connaît déjà. Derrière ce choix assumé se cachent les frères Zorin, à l’origine du projet lancé en 2008.

Microsoft pousse les utilisateurs dans les bras de Linux

En mettant fin au support de Windows 10 et en exigeant des contraintes matérielles strictes comme la fameuse puce TPM 2.0, Microsoft a provoqué un effet boomerang. Des millions de machines parfaitement fonctionnelles se sont retrouvées obsolètes du jour au lendemain. Ainsi, la plupart des utilisateurs migrent vers des alternatives plus souples.

Zorin OS coche donc toutes les cases pour accueillir ces exilés numériques. Fondée sur Ubuntu 24.04 LTS, cette distribution se distingue par un fonctionnement rapide. Vous n’avez pas besoin de maîtriser un terminal ou de comprendre le fonctionnement interne de Linux. On installe, on démarre, et tout paraît étrangement familier.

Par ailleurs, Zorin OS vient de battre tous ses records avec 2 millions de téléchargements en moins de trois mois. Un chiffre qui ne surprend pas. Surtout quand on sait que près de 1,5 million d’installations proviennent d’anciens PC sous Windows.

Zorin OS 18 just crossed 2 million downloads in under 3 months 🚀



More than ¾ of these downloads came from Windows users, helping to grow the Linux user base even further.



Thank you to everyone who supported and shared our biggest release ever! pic.twitter.com/cmituSN13u — Zorin OS (@ZorinOS) January 11, 2026

Une interface familière et un OS qui respecte l’utilisateur

L’arme secrète de Zorin OS s’appelle Zorin Appearance. En un clic, l’interface peut imiter Windows 11, Windows 7 ou même macOS. Un détail en apparence. Toutefois, je trouve que c’est un vrai coup de génie pour rassurer les utilisateurs allergiques au changement. En plus, le système va plus loin en gérant nativement les fichiers .exe et .msi. C’est grâce à une intégration poussée de WINE 10 et de Bottles.

Côté technique, Zorin OS 18 mise sur la stabilité. PipeWire gère le son et règle enfin les galères de périphériques Bluetooth. En plus, le support de Flatpak, Snap et des dépôts Ubuntu offre un catalogue d’applications immense. Installer Steam, LibreOffice ou un logiciel créatif se fait en quelques clics, sans jamais taper de commandes obscures.

Zorin OS 18 has arrived 🚀



Built to be easier, more beautiful, and more powerful than ever — it's a huge leap forward.



With Windows 10 reaching end of life today, now’s the perfect time to make the switch to a modern alternative that makes your computer feel brand new pic.twitter.com/F3OaTflxrm — Zorin OS (@ZorinOS) October 14, 2025

Face à l’IA omniprésente, à la publicité intégrée et à la collecte de données de Windows, pour Zorin OS il n’y a pas de télémétrie intrusive, pas de compte obligatoire, pas de publicité.

Ajoutez à cela Zorin OS Lite, capable de redonner vie à des PC de plus de dix ans, et un modèle économique clair. C’est une version gratuite très complète et une version Pro à 40 € en paiement unique. Zorin OS n’est donc pas juste une alternative à Windows, c’est la preuve qu’un autre modèle est possible.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.