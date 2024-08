À quel âge subissons-nous un vieillissement accéléré ? La science répond

Des scientifiques de Stanford ont récemment déterminé l'âge où le corps commence à vieillir plus rapidement. Ces révélations bouleversent la compréhension du vieillissement. Les chercheurs ont découvert deux moments précis où le vieillissement s'accélère brutalement.

« Nous ne changeons pas simplement progressivement au fil du temps », déclare Michael Snyder, professeur de génétique à Stanford. Selon lui, il existe des moments de changement spectaculaire, particulièrement à 44 et 60 ans. Ces périodes marquent un vieillissement accéléré du visage et du corps, ce qui peut expliquer pourquoi certaines personnes semblent soudainement plus âgées.

Les chercheurs ont analysé les molécules, micro-organismes et microbiomes de 100 participants âgés de 25 à 75 ans. Pendant sept ans, ils ont collecté des échantillons tous les trois à six mois. Les résultats ont révélé deux périodes clés de vieillissement rapide, notamment à 44 et 60 ans. Ces changements ne sont pas progressifs, mais abrupts et ils provoquent des modifications visibles du corps.

Ces deux phases de vieillissement sont marquées par une « dysrégulation » de la stabilité de la peau et des muscles. Cela signifie que la peau et les muscles vieillissent plus vite durant ces périodes. Ce phénomène pourrait être à l'origine des signes visibles de vieillissement que nous constatons autour de la quarantaine et de la soixantaine.

Les chercheurs ont également découvert que le métabolisme subit des transformations. À 44 ans, les changements affectent la manière dont le corps métabolise l'alcool et la caféine. À 60 ans, le système immunitaire et le fonctionnement rénal commencent à se détériorer. Ces transformations sont une autre preuve que le vieillissement ne se déroule pas de manière linéaire, mais plutôt par phases.

L'importance des choix de vie

Les chercheurs soulignent l'importance des choix de vie dans ce processus. En réduisant la consommation d'alcool et en pratiquant des exercices adaptés, il est possible d'atténuer ces effets. Ces choix pourraient ralentir le vieillissement accéléré observé à 44 et 60 ans. Cette découverte encourage les individus à adopter un mode de vie sain, quel que soit leur âge.

Une nouvelle perspective sur le vieillissement

En fin de compte, cette étude offre une nouvelle perspective sur le vieillissement. Au lieu de voir ce processus comme une dégradation constante et progressive, il devient clair qu'il y a des moments où le corps vieillit plus vite. Ces révélations pourraient influencer la manière dont nous prenons soin de notre santé et de notre apparence en vieillissant.

Cette découverte est non seulement fascinante, mais aussi utile pour comprendre comment et pourquoi nous vieillissons à certains âges. Les recherches doivent encore être approfondies, mais elles jettent déjà une lumière nouvelle sur un sujet qui concerne tout le monde.

