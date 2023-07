Ce cocktail chimique inverse le vieillissement : la folle découverte de Harvard et du MIT

C’est une découverte historique : des chercheurs de Harvard et du MIT viennent d’identifier six cocktails chimiques permettant d’inverser le vieillissement afin de rajeunir. Mais est-ce vraiment une bonne idée de défier l’ordre naturel ?

Depuis des millénaires, l’humain cherche désespérément la Fontaine de Jouvence : le miracle qui lui permettra d’inverser le cours du temps, de rajeunir au lieu de se diriger vers la mort.

Après les rituels de l’Antiquité et l’alchimie au Moyen-Âge, les scientifiques ont tenté de se tourner vers les hormones de croissance humaine dans les années 1980.

Plus récemment, les thérapies géniques et cellulaires ont été explorées au même titre que les pistes de la restriction calorique et de la médecine régénérative.

Jusqu’à présent, hélas, toutes ces tentatives ont échoué. Même si l’IA a récemment découvert trois plantes qui empêchent de vieillir, aucune crème ou pilule ne peut vous rajeunir malgré les promesses des pubs pour produits cosmétiques.

Cependant, pour la première fois, une équipe de chercheurs issus de la Harvard Medical School et du Massachusetts Institute of Technology (MIT) annonce avoir trouvé comment inverser le processus de vieillissement !

Leurs travaux, publiés dans le journal Aging de juillet 2023, mettent en lumière six cocktails chimiques permettant de « restaurer un profil de transcription jeune à l’échelle du génome et un âge transcriptome inverse ».

En d’autres termes, ces mélanges peuvent potentiellement vous permettre de rajeunir. Et ce, « en moins d’une semaine et sans compromettre l’identité cellulaire » !

Selon ces scientifiques, ceci prouve définitivement que « le rajeunissement par inversion de l’âge peut être atteint non seulement par la génétique, mais aussi par des moyens chimiques ».

Six combinaisons chimiques identifiées en labo

Afin de parvenir à ces résultats prodigieux, l’équipe de chercheurs s’est penchée sur les molécules connues pour « reprogrammer » les cellules animales et les transformer en cellules souches pluripotentes.

Ceci leur permet de se transformer en n’importe quel type de cellule au sein d’un organisme, en faisant des candidats prometteurs pour la médecine régénérative.

Les scientifiques les ont ensuite testés sur des cultures cellulaires spécialisées afin d’observer certains marqueurs du vieillissement connu comme « détérioration de la compartimentation nucléocytoplasmique ».

Ce phénomène survient quand les protéines du noyau d’une cellule s’infiltrent dans le cytoplasme (la substance gélatineuse à l’intérieur) et échouent à retourner dans le noyau.

Grâce à ces expériences et à l’aide du machine learning, ils ont pu identifier six combinaisons chimiques pouvant inverser le vieillissement en seulement quatre jours de traitement. Et contrairement à la thérapie génique, l’identité des cellules ne s’en trouve pas altérée !

La vie éternelle pour tous ?

Toutefois, le chemin à parcourir est encore long et semé d’embûches avant d’atteindre la jeunesse éternelle pour tous.

D’abord, la plupart de ces travaux de recherche ont été menés sur des tissus en laboratoires. Les essais sur des souris et des singes ont produit des « résultats encourageants », mais il n’y a pas encore eu de test sur des sujets humains.

Quoi qu’il en soit, le principal auteur de l’étude, David Sinclair, confirme que les préparations pour des essais sur les humains sont en cours.

D’après lui, « jusqu’à récemment, le mieux que nous pouvions faire était de ralentir le vieillissement, mais ces nouvelles découvertes suggèrent que nous pouvons maintenant l’inverser ».

Il faudra sans doute patienter plusieurs décennies pour que cette découverte majeure prenne la forme d’un produit commercial ou d’un médicament. Toutefois, c’est probablement l’une des plus grandes avancées scientifiques jamais accomplies vers l’immortalité…

Et vous, seriez-vous prêt à boire l’élixir de jouvence ? Partagez votre avis en commentaire !