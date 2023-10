Ce pays européen pense aux robots pour faire face au vieillissement de la population

Le vieillissement de la population en Allemagne représente un danger majeur pour le dynamisme économique du pays. Les sociétés allemandes commencent d’ailleurs à ressentir le poids de ce manque de main-d’œuvre et veulent se tourner vers les robots pour pallier cette pénurie grandissante.

Vieillissement de la population et départs massifs à la retraite

Le taux de natalité de l’Allemagne fait partie des plus faibles au monde. Avec ce déficit de naissances, le pays fait face au vieillissement de sa population. Ce qui signifie des départs massifs à la retraite dans les prochaines années. Cette situation va limiter la croissance économique du pays pendant des décennies.

Sans changements majeurs, la main-d’œuvre allemande baissera considérablement dans les années à venir. Une situation qui va augmenter les pressions inflationnistes et poser des défis particulièrement difficiles aux entreprises. « Les fondations d’une croissance plus prospère s’effondrent », déplore la KfW, la Banque de Développement allemande.

Selon l’Agence fédérale pour l’emploi, le pool de travailleurs diminuera de 7 millions de personnes d’ici 2035. Ce chiffre correspond à peu près à l’ensemble des populations de Berlin, Hambourg et Munich réunies. Rien que cette année, environ 320 000 personnes de plus atteindront l’âge de la retraite.

L’automatisation et robotiques pour faire face au fléau

Alors que beaucoup considèrent les robots et les technologies d’automatisation comme une menace à l’emploi, les Allemands voient les choses autrement. Une enquête menée par Automatica (société organisatrice du salon éponyme, axé sur l’automatisation et la robotique), a mené une enquête sur le sujet en juin 2023.

La recherche a révélé que près de la moitié des travailleurs allemands soutiennent l’utilisation de robots pour surmonter la pénurie de main-d’œuvre. IG Metall, le syndicat des métallurgistes en Allemagne, a déclaré que l’utilisation de robots faisait partie de sa stratégie à long terme. L’utilisation de robots, dit-il, rend l’environnement de travail plus sain, plus attrayant, plus sûr et plus productif.

Les dirigeants d’entreprises tiennent néanmoins à souligner que la robotisation viendra pallier le manque de main-d’œuvre après le départ en retraite des travailleurs. Il n’est aucunement question de les remplacer pendant qu’ils occupent encore leur poste. Ce sont les postes vacants qui iront aux robots pour ainsi dire, explique Ralf Hartdegen. Ce dernier est à la tête d’un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans leur transition vers l’automatisation.

L’humain reste pourtant indispensable

Si les dirigeants d’entreprises reconnaissent que les robots peuvent un tant soit peu combler ce déficit grandissant de main-d’œuvre, ils soutiennent que l’humain reste indispensable. Matthias Krust, le porte- parole de la société Daimler Truck le confirme. « Il n’y a rien de plus flexible que l’homme. Plus la production est complexe, plus elle est diversifiée, plus il est difficile d’utiliser des robots », explique-t-il.

Certains ont déjà opéré la transition vers l’automatisation et l’utilisation des robots. C’est le cas de ROLEC, une entreprise familiale spécialisée entre autres dans la production d’équipements électroniques de protection. Son PDG Matthias Rose, qui s’est entretenu avec les journalistes de Reuters, déclare avoir effectué une première incursion dans l’automatisation en 2022.

La décision a été prise après que ses employés aient été obligés de faire systématiquement des heures supplémentaires et travailler les samedis, explique-t-il. « C’était une bonne situation de départ pour notre premier robot, car il était considéré comme une aide plutôt que comme un concurrent », a ajouté Rose. La démocratisation des robots continuera de faire débat.