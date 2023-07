Quelle fintech pour préparer sa retraite ?

Afin de bien préparer sa retraite, il est souvent conseillé de booster son épargne et d’investir de manière responsable. Il peut également être utile de miser sur des entreprises capables de donner des conseils judicieux et d’aider à gérer son patrimoine.

Les fintechs sont généralement des start-ups qui proposent des services financiers et bancaires de bonne qualité à moindre coût. Ils se servent de l’innovation technologique pour offrir une meilleure expérience à leurs clients et pour développer des perspectives toujours plus alléchantes. Chaque individu qui souhaite bien préparer sa retraite peut parfaitement faire confiance à ces entreprises modernes et hautement compétentes. Néanmoins, il est essentiel de choisir judicieusement sa fintech afin de profiter de la fiscalité la plus avantageuse et des meilleurs produits de placement.

Les acteurs financiers qui permettent de préparer sa retraite

Il existe actuellement de nombreuses solutions qui sont proposées à ceux qui veulent se constituer un assez riche patrimoine pour leur pension de vieillesse. Parmi les acteurs financiers qui permettent de préparer sa retraite se trouvent notamment Goodvest, Yomoni, Novanéa, Ramify, Boursourama Banque et Or.fr. Certes, leurs spécialités se distinguent les unes des autres, mais ces fintechs proposent tous des offres extrêmement intéressantes. Pour identifier la solution qui vous convient le mieux, vous avez besoin de vous renseigner sur les différentes activités de ces entreprises. Vous avez également intérêt à prendre en compte certains critères de sélection et suivre quelques conseils pertinents.

Les différentes activités des fintechs

Les fintechs peuvent exercer dans différents secteurs d’activités, à savoir :

le financement ;

les services de paiement ;

le banking ;

l’assurance ;

les placements et les solutions patrimoniales ;

la régulation financière (ou RegTech) ;

les services opérationnels tels que la gestion salariale, la compatibilité, la notation, etc.

Selon les dernières estimations réalisées en la matière, il existe actuellement une douzaine de fintechs françaises, dont Younited Crédit, Lydia, Qonto et Alan. Il est également utile de mentionner Shift, Ledger, Ivalua, Kyriba, Payfit, Spendesk, Swile et Daitaku. Si vous souhaitez bien préparer votre retraite, vous devez vous tourner vers les entreprises qui œuvrent dans les placements et les solutions patrimoniales. Vous avez le choix entre celles qui sont spécialisées dans les conseils en investissement, dans les épargnes, dans les produits de placement et dans les retraites-successions.

Les critères à prendre en compte pour bien choisir sa fintech

Afin de sélectionner rigoureusement votre fintech, vous avez intérêt à accorder de l’importance aux frais d’entrée et de gestion appliqués. De même, vous êtes amené à vous préoccuper des optimisations fiscales proposées, notamment avec les assurances-vie et les PER (ou plan d’épargne retraite). Vous devez également vous intéresser aux placements offerts : PEA, CTO, ETF, SCPI, private equity, etc. Il est aussi essentiel de considérer la qualité du service client, la sécurité des fonds et l’accessibilité de l’espace client en ligne.

Les conseils à suivre pour bien préparer sa retraite

Pour bien préparer votre retraite, vous avez intérêt à conserver précieusement les documents administratifs liés à votre carrière professionnelle. Tel est notamment le cas des bulletins de paie, des attestations d’indemnités, des contrats de travail et des allocations chômage. Vous êtes également invité à anticiper vos dépenses et vos besoins ainsi qu’à estimer le montant de votre future pension de vieillesse. De même, il vous est conseillé de diversifier vos placements et de développer progressivement votre patrimoine.