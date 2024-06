Prophix One : la solution digitale avancée pour un mid-market plus performant

Innovateur de premier plan dans la gestion de la performance financière, Prophix connaît une croissance fulgurante. L'entreprise a affiché une croissance annuelle de 33 % en 2023 et compte déjà un millier de clients en France, en Belgique et au Luxembourg.

Prophix annonce le lancement de Prophix One, une plateforme de performance financière visant à transformer le bureau du CFO du mid-market. Cette nouvelle solution propose une approche holistique de la planification financière, de la budgétisation, de la clôture, de la consolidation et du reporting. Prophix One se positionne comme un acteur clé du mid-market mondial pour les logiciels FPM.

Une plateforme unique pour des défis multiples

De récentes enquêtes montrent que les CFO supervisent plus de 20 applications logicielles individuelles. Cela se traduit par de nombreux contrats à gérer, des défis d'intégration des données et la nécessité de travailler avec de multiples équipes de support.

Cette situation devient de plus en plus complexe et inefficace. Plus de 70 % des CFO considèrent que l'obtention d'une version unique de la vérité est un défi majeur. Prophix One répond à ces défis en offrant une solution unique et intégrée.

Prophix One représente une avancée majeure pour les CFO. La plateforme permet aux entreprises en croissance d'accéder à des fonctionnalités financières de nouvelle génération. Elle rationalise les processus, améliore la prise de décision et stimule la croissance, le tout à partir d'un unique point d'entrée.

Krisztina Bernath, Sales Director Benelux & DACH chez Prophix, déclare : « Notre objectif est de devenir la principale plateforme mid-market pour la fonction de CFO partout dans le monde. Le lancement de Prophix One soutiendra significativement cet objectif. »

Une approche holistique de la finance

Prophix One est conçu pour offrir une approche complète de la planification financière, de la clôture et de la consolidation financière, de la comptabilité et de la conformité, de la budgétisation et du reporting. La plateforme s'appuie sur des technologies avancées et des fonctionnalités innovantes. Elle offre un point d'accès unique et une expérience utilisateur cohérente et intuitive.

Les principaux avantages de Prophix One

Prophix One offre plusieurs avantages pour les responsables financiers :

Traitement avancé des données : une technologie de mémoire extensible pour des performances accrues ;

: une technologie de mémoire extensible pour des performances accrues ; Workflow, sécurité et gestion des utilisateurs : un point d'authentification unique et une gestion centralisée des utilisateurs ;

: un point d'authentification unique et une gestion centralisée des utilisateurs ; Rapprochement et validation mensuels des comptes : des outils avancés pour des états financiers précis ;

: des outils avancés pour des états financiers précis ; Prévisions stratégiques des flux de trésorerie : modélisation avancée pour des prévisions de trésorerie précises.

Alok Ajmera, Chief Executive Officer de Prophix, affirme : « Prophix One change la donne pour la fonction de CFO du mid-market. Il permet aux responsables financiers de prendre des décisions éclairées basées sur des données fiables. »

Une plateforme pour la finance de nouvelle génération

Prophix One permet aux CFO de contrôler les résultats financiers avec précision. Elle rationalise et intègre les processus financiers et les données de bout en bout. Qu'il s'agisse d'optimiser l'allocation des budgets, de prévoir les performances futures ou de contrôler le processus de clôture, le logiciel fournit les outils nécessaires pour croître dans la finance de nouvelle génération.

En somme, Prophix One offre une solution intégrée et innovante pour les CFO du mid-market. Avec des fonctionnalités avancées et une approche holistique de la gestion financière, elle se positionne comme un acteur incontournable du secteur. Prophix élargit sa base de clients et de partenaires grâce à sa nouvelle plateforme.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

