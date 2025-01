Acer For Business : L’allié des PME face aux défis de la transformation numérique

Acer For Business s’impose comme un acteur clé pour accompagner les PME dans leur transformation numérique. L’entreprise propose des solutions qui intègrent intelligence artificielle, cybersécurité, Green IT et innovations technologiques. Elles répondent aux défis actuels des entreprises.

L’intelligence artificielle, levier pour la compétitivité

Acer For Business s’engage auprès des PME et facilite leur transition numérique. Cette approche repose sur l’intégration de l’intelligence artificielle (IA). Cette technologie répond aux attentes des entreprises. Elle leur permet d’optimiser leurs processus internes et de gagner en productivité. Selon une étude menée par Acer, 35 % des PME intègrent déjà l’IA dans leurs activités, notamment pour automatiser des tâches répétitives et réduire leurs coûts.

Pour répondre à ces besoins, Acer intègre des processeurs équipés de NPU (Neural Processing Unit) dans sa gamme TravelMate P6, disponible dès 2025. Ces composants permettent un traitement local des données. Ils réduisent ainsi la dépendance au cloud. « Nos ordinateurs portables combinés aux technologies de Microsoft et Intel ouvrent de nouvelles perspectives », explique Benjamin Colin, Directeur des Ventes B2B chez Acer France. En collaboration avec Microsoft, Acer propose également la plateforme Copilot+, qui intègre les dernières avancées en IA générative. Cette technologie facilite la personnalisation des outils numériques. Elle garantit également des performances élevées et une consommation énergétique réduite.

Renforcer la cybersécurité des PME

Avec 67 % des PME victimes de tentatives de cyberattaques, la cybersécurité est un enjeu central. Acer For Business collabore avec Intel et Microsoft pour proposer des solutions fiables et adaptées aux entreprises de toutes tailles. La technologie Intel vPro, intégrée aux ordinateurs professionnels d’Acer, offre une protection renforcée dès le niveau matériel. Grâce au bouclier Intel HardwareShield, les données sont cryptées. Cela empêche les logiciels malveillants d’altérer les systèmes. Thomas Krotkine, spécialiste Intel vPro, précise : « Intel vPro garantit une sécurité optimale grâce à son intégration matérielle. »

Microsoft renforce cette protection avec Windows 11, qui intègre une puce TPM 2.0. Ce système protège les informations sensibles et répond aux besoins croissants des entreprises en matière de conformité RGPD. Cependant, Acer alerte sur l’urgence de migrer vers Windows 11 avant la fin du support de Windows 10 en octobre 2025.

Une démarche Green IT pour un avenir durable

Face à la montée des préoccupations environnementales, 78 % des entreprises adoptent une stratégie Green IT. Acer For Business s’inscrit dans cette dynamique avec son programme Earthion, axé sur l’écoconception, la recyclabilité et l’économie circulaire. La gamme Vero illustre cet engagement avec des produits fabriqués à partir de 60 % de matériaux recyclés. Depuis son lancement, Acer a vendu plus de 40 millions de produits. Ces derniers intègrent du plastique PCR. Ces efforts se traduisent également par des emballages écoresponsables et une réduction de l’empreinte carbone grâce au transport maritime au bio-carburant.

Acer favorise également la réparation locale. Son centre à Angers recycle et reconditionne les équipements. Il soutient ainsi l’économie circulaire et l’emploi local. « Nous sommes fiers de notre parcours en matière de RSE et de nos engagements pour un avenir plus durable », affirme Benjamin Colin. Acer For Business joue un rôle central dans l’accompagnement des PME face aux défis technologiques, sécuritaires et environnementaux. Avec des solutions adaptées et une vision tournée vers la durabilité, l’entreprise confirme sa position de partenaire de confiance pour une transformation numérique réussie.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



