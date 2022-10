Google n’a pas renoncé au Cloud Gaming : découvrez les 3 Chromebooks Acer, Asus et Lenovo

Google vient de dévoiler trois nouveaux PC portables Chromebooks entièrement dédiés au cloud gaming. Fabriqués par Acer, Asus et Lenovo, ces machines sont optimisées pour les services Microsoft Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now et Amazon Luna. Après l’échec de Stadia, la voie du hardware peut-elle être la stratégie gagnante pour le géant de Mountain View ? Découvrez tout ce que vous devez savoir sur ces nouveaux appareils…

Il y a quelques semaines, Google annonçait l’abandon de son service de cloud gaming Stadia. La plateforme sera fermée début 2023, et les utilisateurs seront entièrement remboursés.

Toutefois, cette décision est loin de marquer la fin du cloud gaming. De nombreux services comme Xbox Game Pass, PlayStation Now ou Nvidia GeForce Now continuent de fonctionner, et Logitech prépare même une console portable dédiée.

En réalité, Google vient de dévoiler son véritable projet secret pour le cloud gaming. Plutôt que de développer son service, la firme veut collaborer avec les fabricants de PC sur du matériel dédié.

L’entreprise californienne vient de dévoiler trois Chromebooks voués au cloud gaming, fabriqués par Acer, Asus et Lenovo. Ces machines sont conçues en partenariat avec les principaux services de cloud gaming dont Nvidia GeForce Now, Microsoft Xbox Cloud Gaming et Amazon Luna.

Mieux encore : Google s’associe avec des fabricants comme Acer, Corsair, HyperX, Lenovo et SteelSeries pour créer des accessoires certifiés « Works with Chromebook » compatibles avec ces nouveaux appareils.

Suite à l’échec de Stadia, la firme semble donc vouloir se concentrer sur le hardware. Une stratégie gagnante pour convaincre le grand public d’adopter le cloud gaming ?

3 Chromebooks de cloud gaming par Acer, Asus et Lenovo

Les trois premiers Chromebooks dédiés au cloud gaming sont fabriqués par Acer, Asus et Lenovo. Ces appareils offrent de nombreuses fonctionnalités pensées pour le jeu vidéo : un écran haute-définition avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, le WiFI 6, l’audio haute-qualité et des claviers RGB avec anti-ghosting pour pouvoir presser plusieurs touches simultanément.

Conçus pour le grand public, ces trois machines sont proposées pour un prix compris entre 399 et 799 dollars. En fonction du modèle choisi, le processeur Intel va du core i3 au Core i7.

Le Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook est équipé d’un écran 16 pouces WQXGA 2560×1500 120hz, un processeur Intel Core 12ème génération i3 ou i5, 8Go de RAM, un SSD de 256 ou 512Go, 128Go eMMc, quatre haut-parleurs 2W avec Waves Audio, la connectivité WiFi 6E et Bluetooth 5, et une batterie 71Wh. On retrouve 2 ports USB type C, 1 port USB type A, 1 port HDMI 2.0, une prise jack combo et un lecteur microSD.

Le Acer Chromebook 516GE arbore un écran 16 pouces WQXGA 2560×1500 à 120HZ, un Intel Core 12ème génération i5, 8go de RAM, un SSD 256Go, l’audio DTS avec annulation de vibration quad force, une batterie 65Wh, la connectivité WiFi 6E et Bluetooth 5.2, 2 ports USB type C, 1 port USB Type A, 1 port HDMI 2.0, 1 prise jack combo, 1 lecteur MicroSD.

Enfin, le Asus Chromebook Vibe CX55 Flip est équipé d’un écran FullHD 1920×1080 15,6 pouces IPS tactile à 144HZ, d’un processeur Intel Core 11ème génération i3/i5/i7, de 8 ou 16Go de RAM, un SSD 128,256 ou 512Go, deux haut-parleurs Harman/Kardon, une batterie 57Wh, la connectivité WiFi6 et Bluetooth 5, 2 ports USB type C, 1 port USB type A, un port HDMI, une prise jack combo et un port Ethernet RJ-45.

Précisons que Google n’a pas défini de prérequis techniques ou certification pour les Chromebooks de cloud gaming. On ignore si les futurs appareils devront répondre à des critères spécifiques pour être admis dans le programme.

Toutefois, la firme explique que les trois Chromebooks ont été testés indépendamment par GameBench pour s’assurer qu’ils offrent une expérience de jeu fluide et constante à 120 images par seconde et une latence inférieure à 85Ms.

Parmi les accessoires conçus par Acer, Corsair, HyperX, Lenovo et SteelSeries, on compte des casques, des souris et des manettes. Ces trois PC portables et leurs périphériques seront commercialisés d’ici la fin octobre 2022 aux États-Unis. On ignore pour l’instant si ces produits seront disponibles en France…

Jouez sur Xbox Cloud Gaming, GeForce Now et Amazon Luna en conditions optimales

En abandonnant Stadia, Google semble avoir choisi de se retirer de la bataille des services cloud gaming. À la place, la firme a noué des alliances avec Microsoft, Nvidia et Amazon pour proposer leurs services sur ses Chromebooks.

Les plateformes Xbox Cloud Gaming, GeForce Now et Luna seront préinstallées sur les trois machines, et pourront être utilisées de manière optimale.

Les joueurs pourront lancer GeForce Now avec le plus haut tiers de performances RTX 3080, avec une définition maximale de 1600p, un taux de rafraîchissement 120 images par seconde, et des fonctionnalités comme le ray tracing pour une expérience visuelle enrichie. Un abonnement de trois mois sera offert.

Une application web installable permettra également de jouer à Xbox Cloud Gaming, et d’accéder à des jeux tels que Forza Horizon 5, Deathloop, Flight Simulator ou Gears 5. Il suffira de s’abonner au Xbox Game Pass.

Enfin, les utilisateurs basés aux États-Unis profiteront d’un abonnement de trois mois à Amazon Luna. Cette plateforme regroupe des titres comme Devil May Cry 5, Resident Evil 2 et 3, ou encore Sonic Mania.

Par ailleurs, une nouvelle fonctionnalité Chrome OS ajoutée à ces Chromebooks permettra de chercher des jeux GeForce Now et Google Play directement depuis la barre de recherche accessible via un bouton. D’autres services seront ajoutés à la fonctionnalité de recherche dans le futur.

Quel futur pour Google et le cloud gaming ?

Pendant la présentation de ces Chromebooks de cloud gaming, les cadres de Google ont mis en avant le fait que ces machines peuvent être utiles pour les « casual gamers » : ces joueurs occasionnels n’ayant pas assez de temps ou d’argent à investir dans l’achat d’une console ou d’un PC de jeu vidéo.

Ces ordinateurs portables sont conçus pour passer quelques heures à jouer dans la journée, tout en servant pour le travail au quotidien. Jusqu’à présent, les Chromebooks étaient connus comme des appareils abordables pour le travail et l’éducation. À présent, Google veut ouvrir cette game de produits aux gamers.

Comme l’explique John Maletis, le vice-président de Chrome OS, « en lançant les premiers Chromebooks dédiés au cloud gaming, nous comprenons qu’aujourd’hui, les Chromebooks ne sont pas nécessairement réputés comme des laptops de jeu vidéo. De nombreuses personnes connaissent mieux nos appareils pour la productivité (travail, école, documents, présentations, feuilles de tableur…) ou le straming en ligne (de films, séries et clips vidéos) ».

Ce lancement survient quelques jours après l’annonce de la fermeture de Stadia. Il est donc légitime de s’interroger sur le potentiel de cette nouvelle gamme de produits.

Toutefois, Google semble davantage à son aise en tant que fournisseur de plateformes pour les autres entreprises. Dans le cadre de ce programme, la firme se contente de distribuer Chrome OS. Le hardware est fabriqué par les constructeurs asiatiques Acer, Asus et Lenovo, et les services cloud sont fournis par Amazon, Microsoft et Nvidia.

En théorie, une machine hybride entre jeu vidéo et travail à prix abordable peut séduire de nombreuses personnes. C’est aussi l’occasion pour les fabricants de laptops d’atteindre l’audience des joueurs occasionnels.

Reste à savoir si Google pourra s’imposer sur le marché du hardware de cloud gaming où la concurrence s’intensifie. Logitech vient de lancer sa console portable cloud, et Microsoft prépare aussi un projet…