Airalo, la eSIM mondiale à l’épreuve : notre avis complet

Simple à installer, utilisable dans plus de 200 pays et proposée à des tarifs compétitifs, l’eSIM Airalo séduit de plus en plus de voyageurs. Nous l’avons testée en France, sur le réseau Orange, avec un Nothing Phone 3a Pro. Découvrez notre verdict !

De nos jours, quand on part en voyage, l’une des plus grandes sources d’inquiétude est : « comment aurai-je accès à internet ? ».

Cette technologie est très utile à l’étranger, notamment pour le GPS et la traduction, mais sans, on se retrouve très vite pris au dépourvu.

Heureusement, pour éviter de payer des milliers d’euros en frais de roaming ou vous embêter à chercher une carte sim prépayée dès votre arrivée à l’aéroport, il existe une alternative : les eSim.

La plupart des smartphones modernes permettent en effet d’enregistrer une carte SIM virtuelle, parallèlement à la carte SIM physique. Ceci permet d’accéder au réseau d’un opérateur local comme avec une vraie SIM locale !

Parmi les différents fournisseurs de eSim, Airalo fait partie de ceux qui gagne en popularité ces derniers temps. Nous avons donc testé son offre !

Méthodologie

Ce test a été réalisé en France avec un Nothing Phone 3a Pro, équipé d’une SIM physique Free 5G pour comparaison. L’eSIM Airalo a été installée et activée directement via le QR code fourni lors de l’achat, sans procédure d’eKYC.

Les performances réseau ont été mesurées à l’aide de deux outils :

Speedtest by Ookla pour les débits descendant/montant et la latence moyenne.



pour les débits descendant/montant et la latence moyenne. nPerf pour compléter avec des mesures de gigue (jitter), de stabilité et de vitesse moyenne sur plusieurs runs.



Les tests ont été effectués :

en connexion directe sur le smartphone,



en mode hotspot Wi-Fi vers un autre appareil,



vers un autre appareil, en usage fixe et en déplacement (trajet en voiture),



à différents moments de la journée.



Chaque mesure a été comparée aux performances de la SIM Free 5G utilisée sur le même appareil pour situer Airalo par rapport à un réseau national de référence.

Prix & offres

L’offre testée est la plus populaire d’Airalo pour la France : 2 GB valables 15 jours pour 5,50 €, soit environ 2,75 €/Go.

Elle est proposée directement depuis l’application ou le site Airalo, avec paiement par carte bancaire, PayPal ou via le portefeuille virtuel AirMoney (crédit prépayé rechargeable).

Airalo propose aussi des forfaits plus petits (ex. 1 GB/7 jours à environ 4,50 €) ou plus généreux (ex. 5 GB/30 jours à environ 13 €), ainsi que des plans régionaux Eurolink couvrant 42 pays européens, ou mondiaux pour les globe-trotters.

Les prix varient selon la zone et la durée, avec un positionnement globalement compétitif pour de la data-only.

On retrouve aussi des forfaits incluant de la data et un quota d’appels/SMS utilisables comme avec un opérateur classique, dans un nombre limité de pays.

Comparaison avec d’autres eSIM

Ubigi : à partir de environ 2 $ pour 500 MB sur 2 jours en Europe (environ 4 €/Go), intéressant pour du très court terme mais moins avantageux sur 15 jours.



: à partir de environ 2 $ pour 500 MB sur 2 jours en Europe (environ 4 €/Go), intéressant pour du très court terme mais moins avantageux sur 15 jours. Saily : 1 GB/7 jours à environ 3,70 € (environ 3,70 €/Go), mais 20 GB/30 jours à environ 29 € (environ 1,45 €/Go) pour les gros consommateurs.



: 1 GB/7 jours à environ 3,70 € (environ 3,70 €/Go), mais 20 GB/30 jours à environ 29 € (environ 1,45 €/Go) pour les gros consommateurs. Holafly : illimité à partir de 6,90 €/jour, avantageux uniquement pour un usage intensif et continu, beaucoup plus cher sinon.

En résumé, sur un volume modéré (1 à 5 Go), Airalo se place en dessous des tarifs moyens de ses concurrents directs, tout en offrant une bonne durée de validité.

Activation & prise en main

L’activation de l’eSIM Airalo est l’un de ses points forts : une fois l’achat validé, le QR code est immédiatement disponible sur la page d’instructions et dans l’email de confirmation.

Dans notre test, la connexion data a été effective en quelques secondes seulement, sans étape de vérification d’identité (eKYC), ce qui permet une mise en service rapide, même en déplacement.

La procédure est claire dans l’ensemble : on choisit son système d’exploitation (iOS ou Android), puis on suit les instructions affichées.

Seule remarque : sur Android, la page demande de sélectionner un modèle Pixel ou Samsung, ce qui peut dérouter les utilisateurs d’autres marques. Mais dans les faits, il suffit de scanner le QR code pour que l’installation se fasse sans accroc.

Compatibilité & gestion multi-profils

Testée sur un Nothing Phone 3a Pro équipé d’une SIM physique Free 5G en parallèle, l’eSIM Airalo a parfaitement cohabité avec la carte SIM classique.

Android permet de choisir librement quelle ligne utiliser pour la data, les appels et les SMS (même si Airalo est data-only), et de basculer facilement entre les deux en quelques secondes.

Le service ne limite pas l’usage au mode dual SIM actif, et le partage de connexion fonctionne sans restriction, ce qui permet d’utiliser Airalo comme source internet principale sur un ordinateur ou une tablette via le hotspot du smartphone.

Notons toutefois que l’eSIM est liée de manière définitive à l’appareil où elle est installée. Le QR code est à usage unique et Airalo avertit qu’en cas de désinstallation, la réinstallation ne sera pas possible.

Il n’existe pas de fonction de transfert de profil, contrairement à certaines offres opérateurs classiques. Les utilisateurs qui changent régulièrement de téléphone devront donc prévoir cette contrainte avant l’achat.

Application & expérience utilisateur

L’application Airalo, disponible sur Android et iOS, sert à la fois de boutique, de gestionnaire d’eSIM et de support client.

L’expérience d’achat est simple : on sélectionne le pays ou la région parmi plus de 200 destinations, puis on choisit une offre.

La présentation est claire, avec la durée de validité, le volume de data et le prix affichés immédiatement.

Pour la France, l’offre mise en avant est 2 GB pour 15 jours à 5,50 €, mais d’autres volumes et durées sont disponibles.

L’utilisateur peut payer par carte bancaire, PayPal ou via AirMoney, un portefeuille virtuel rechargeable qui permet de régler plus rapidement ses prochains achats.

L’interface est traduite en français et ne souffre d’aucun bug dans notre test. Un chatbot est accessible depuis l’app pour répondre aux questions courantes, accompagné de nombreuses fiches d’instructions pour l’installation et l’utilisation de l’eSIM.

L’application ne permet pas de « mettre en pause » un forfait en cours, mais il est possible de recharger un profil actif ou d’en acheter un nouveau en quelques clics. Les informations de consommation sont mises à jour en quasi temps réel, ce qui aide à gérer son volume de data pendant le séjour.

Réseau, couverture & performances

En France, l’eSIM Airalo testée s’est connectée au réseau Orange en 4G, avec un accès 5G possible dans certains pays étrangers selon les accords locaux.

Résultats mesurés

Les tests ont été réalisés en connexion directe sur le smartphone, puis en partage de connexion via hotspot Wi-Fi :

Scénario Outil Débit descendant Débit montant Ping moyen Connexion directe Ookla 75,46 Mb/s — 35 ms nPerf 35,66 Mb/s (moy. 31,94) 29,39 Mb/s (moy. 27,44) 33,9 ms (moy. 37,48) Partage de connexion Ookla 61,79 Mb/s — 71 ms

Ces chiffres placent Airalo dans la moyenne haute des eSIM 4G disponibles en France. Les débits permettent largement la navigation web fluide, le streaming vidéo HD et l’usage d’applications professionnelles.

La latence mesurée autour de 33–37 ms est bonne pour de la visioconférence et du jeu occasionnel en ligne.

En hotspot, on observe une légère baisse de débit et un ping doublé (71 ms), mais la connexion reste stable et exploitable pour le streaming ou le travail à distance.

Lors d’un trajet en voiture, aucun décrochage réseau n’a été constaté. Le rattachement après un passage en mode avion prend moins 10 secondes. Le partage de connexion est autorisé sans restriction.

Cependant, après avoir utilisé l’eSIM en mode hotspot sur PC, le retour à la connexion Wi-Fi domestique a occasionné des difficultés pour se reconnecter à Steam.

Impossible de confirmer si ce problème provenait directement de l’eSIM ou d’un conflit réseau local, mais cela semble trop suspect pour être une coïncidence.

En outre, lors d’une tentative d’ouverture d’un lien QR externe (pour associer un compte Steam à un Capcom ID) via l’eSIM, la page n’a pas chargé, alors que le reste de la navigation web fonctionnait normalement.

La cause pourrait être un problème de routage ou un filtrage ponctuel du réseau partenaire, mais ce comportement reste à signaler.

Roaming & usage à l’étranger

L’un des principaux atouts d’Airalo est sa couverture mondiale : plus de 200 pays et régions sont proposés, avec des plans locaux, régionaux ou globaux. En Europe, l’offre Eurolink couvre 42 pays et donne parfois accès à la 5G, selon les accords avec les opérateurs locaux.

Le fonctionnement est simple : il suffit d’activer le « data roaming » dans les paramètres du smartphone pour que l’eSIM se connecte automatiquement à un opérateur partenaire dans le pays visité. Cette activation ne génère pas de frais de votre opérateur principal si sa ligne est désactivée.

Attention : sauf si vous optez pour un plan « Data, Voice & Text » (Discover+), les eSIM Airalo sont data-only. Les appels et SMS classiques via le réseau mobile local ne sont pas inclus.

Il faut donc passer par des solutions VoIP (WhatsApp, Skype, etc.) pour la voix, et utiliser d’autres moyens pour la réception de codes 2FA.

En voyage, la performance dépend fortement des réseaux partenaires. Par exemple, au Japon, Airalo s’appuie sur des opérateurs locaux comme SoftBank ou NTT Docomo, offrant une couverture solide en zone urbaine mais avec un basculement parfois plus lent dans les zones rurales.

La flexibilité des plans permet d’acheter à l’avance un forfait pour chaque pays de votre itinéraire ou d’opter pour une offre régionale, ce qui évite de multiplier les achats.

N’étant pas parti en voyage à l’étranger durant mon test, je n’ai pas pu tester directement la fonctionnalité de roaming.

Batterie & impact système

Sur la durée du test, l’eSIM Airalo n’a pas montré d’impact notable sur l’autonomie du Nothing Phone 3a Pro par rapport à l’usage avec une SIM physique classique.

En veille comme en usage intensif (navigation web, streaming vidéo, partage de connexion), la consommation de batterie est restée dans les mêmes ordres de grandeur. Aucune surchauffe ni activité réseau anormale n’a été relevée dans les outils de diagnostic.

Cela confirme que, du moins sur un smartphone récent et optimisé, le passage à une eSIM Airalo n’entraîne pas de pénalité énergétique perceptible.

Support & SAV

Airalo propose un support client exclusivement via live chat dans son application ou sur son site web. Il n’existe pas de numéro de téléphone ni d’adresse email pour un contact direct.

Lors de notre test, le chatbot intégré répond aux questions courantes et oriente vers les articles de la FAQ, mais l’accès à un agent humain est possible en cas de problème technique ou de facturation.

Côté réactivité, les délais de réponse varient : certains utilisateurs rapportent des échanges quasi instantanés, tandis que d’autres ont attendu plusieurs heures. Airalo s’engage à répondre sous 24 h, mais cette promesse dépend de l’affluence.

La politique de remboursement est stricte : un forfait peut être remboursé dans les 30 jours suivant l’achat uniquement si l’eSIM est inutilisable pour un problème technique confirmé par le support.

Si l’eSIM a été installée ou utilisée, ou si la data n’a pas été consommée avant expiration, aucun remboursement n’est accordé. Les demandes sont traitées après vérification technique, ce qui peut prendre jusqu’à 10 jours.

Sécurité & vie privée

Airalo dispose d’une politique de confidentialité détaillant la collecte, l’utilisation et la protection des données personnelles. Les informations traitées incluent les données de compte (email, moyens de paiement) et les données d’utilisation (pays visités, volume de data).

En revanche, aucune information publique claire n’est donnée sur :

la possibilité de supprimer à distance le profil eSIM,



le profil eSIM, le verrouillage de l’eSIM en cas de vol ou de perte,



de l’eSIM en cas de vol ou de perte, l’ hébergement des données (pays ou zone géographique),



des données (pays ou zone géographique), la conformité explicite au RGPD au-delà de la simple déclaration de principe.



Les utilisateurs soucieux de leur vie privée devront donc se contenter des engagements standards mentionnés dans la politique officielle, sans détails techniques sur le traitement des données…

Verdict

L’eSIM Airalo confirme sa réputation : activation ultra rapide, couverture mondiale étendue, tarifs compétitifs et fonctionnement stable en France sur le réseau Orange.

L’expérience est globalement fluide, tant à l’installation qu’à l’usage quotidien, et la possibilité de choisir des plans locaux ou régionaux en fait un compagnon pratique pour les voyageurs.

Cependant, son caractère data-only impose de passer par des solutions VoIP pour les appels et SMS, et certaines limitations sont à noter : QR code à usage unique non transférable, anomalies ponctuelles d’accès à certains services en ligne, et support client uniquement accessible via chat avec des délais variables.

Points forts

Activation quasi instantanée, pas d’eKYC.



Couverture dans plus de 200 pays, avec plans locaux et régionaux.



Tarifs compétitifs sur les volumes modestes (≈ 2,75 €/Go sur l’offre testée).



Interface claire, application stable et traduite en français.



Débits solides et stables en France, hotspot autorisé.



Points faibles

Data-only : pas d’appels/SMS classiques ni de réception 2FA.



QR code à usage unique, pas de transfert possible.



Support uniquement via live chat, délais variables.

Airalo est un excellent choix pour les voyageurs qui cherchent une eSIM simple, rapide à activer et abordable, tant qu’ils n’ont pas besoin d’appels/SMS classiques et acceptent un support client perfectible.

Idéale pour du surf, du streaming et du travail à distance, un peu moins pour les usages nécessitant une compatibilité totale avec tous les services en ligne.

