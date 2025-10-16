Alerte ! La date de sortie de Sora 2 sur Android dévoilée ! Quand le télécharger ?

Sora 2, l’application de génération vidéo par IA signée OpenAI, s’apprête à débarquer sur Android. Après avoir conquis les utilisateurs Apple, la plateforme prépare une arrivée très attendue sur le Google Play Store, avec des améliorations techniques. Voici tout ce qu’il faut savoir avant de cliquer sur Télécharger.

La révolution vidéo par IA continue sa route, et cette fois, c’est au tour d’Android d’entrer dans la danse. Repérée sur le Play Store par le fondateur d’Android Police, Sora 2 vient officiellement d’ouvrir sa phase de préinscription aux États-Unis et au Canada. L’application d’OpenAI est déjà acclamée sur iOS pour ses capacités à générer des vidéos réalistes en quelques secondes. Mais attention ! L’accès reste encore limité, et seuls les plus rapides, ou les mieux connectés, pourront tester cette pépite avant son lancement mondial.

Sora 2 s’invite sur le Play Store

Après avoir séduit les utilisateurs Apple, Sora 2, en version Android, vient d’apparaître sur le Google Play Store. L’info vient du fameux Artem Russakovskii, fondateur du média Android Police. Apparemment, il a repéré la fiche officielle de l’application signée OpenAI.

Je vous rappelle que depuis son premier lancement fin 2024, Sora 2 s’est imposée comme une révolution dans la création vidéo par IA. Là où d’autres modèles comme Gemini’s Nanobanana ou Kling 2.5 Pro peinent à suivre, OpenAI a pris une longueur d’avance.

Le secret de Sora 2, c’est une technologie capable de générer des vidéos ultra-réalistes. Où les personnages semblent bel et bien vivants, tout en respectant les lois physiques des mouvements et des lumières.

Vous pouvez désormais créer des scènes complexes avec de vrais visages humains (avec autorisation), le tout en quelques minutes. Pour les créateurs, les marketeurs ou les curieux du futur numérique, Sora 2 est déjà un game-changer.

Et la France dans tout ça ?

Sur X, Artem Russakovskii a confirmé que « l’application Sora Android d’OpenAI vient d’apparaître sur le Play Store, préinscription ouverte aux États-Unis et au Canada. »

Pour l’instant, seuls les utilisateurs nord-américains peuvent se préinscrire. Mais cette apparition officielle annonce clairement une sortie mondiale à venir dans les prochaines semaines. Et ne sortez pas encore le champagne ! Car l’application n’est pas encore téléchargeable. Comme pour la version iOS, OpenAI avance prudemment.

⚠⚠⚠ @OpenAI's Sora Android app just popped up on the Google Play Store @GooglePlay: https://t.co/JuRJzGh2zd.



It's not available yet, but open for pre-registration in the US and Canada. — Artem Russakovskii (@ArtemR) October 11, 2025

Les serveurs de Sora 2 ont déjà été mis à rude épreuve depuis son lancement sur iPhone. Ainsi, la firme veut éviter un nouveau crash monumental. Donc l’accès reste limité à ceux qui possèdent un code ou une invitation.

La stratégie de déploiement progressif de Sora 2 permet ainsi de tester la stabilité du service avant d’ouvrir les vannes à grande échelle. Si vous résidez en France, vous devrez donc patienter encore un peu avant d’espérer votre tour. À moins d’obtenir le précieux sésame via un utilisateur existant.

Qui plus est, OpenAI n’a pas encore communiqué de date précise pour la sortie européenne. Mais l’arrivée officielle de Sora 2 sur le Play Store laisse penser que la version française pourrait suivre d’ici la fin de l’année 2025. Alors, préparez-vous, surveillez le Play Store et gardez un œil sur les annonces d’OpenAI.

