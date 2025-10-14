OpenAI Sora 2 : comment accéder à l’IA vidéo depuis la France ?

OpenAI revient avec IA vidéo capable de créer des scènes réalistes à partir d’un simple texte. Le souci, c’est que l’outil Sora 2 n’est pas encore disponible en France. Heureusement, il existe une combine pour les impatients.

Sora 2, c’est la dernière innovation d’OpenAI. Une IA capable de transformer un simple prompt en une vidéo réaliste de plusieurs secondes. Elle comprend la physique, gère les expressions faciales, les transitions et les ombres avec une précision bluffante. Mais pour l’instant, seuls les utilisateurs aux États-Unis et au Canada peuvent tester cette techno de pointe. Depuis la France, l’accès pour Sora 2 est bloqué par des restrictions géographiques.

Si vous tentez d’accéder à Sora 2 depuis la France, vous tomberez sur le fameux message : « Service not available in your region ». Mais rassurez-vous, je vous partage une méthode technique pour contourner ces limites et explorer l’IA d’OpenAI avant tout le monde.

Les étapes pour accéder à Sora 2 en France

Tout d’abord, il faut faire croire que vous êtes aux États-Unis. Le premier verrou, c’est donc la géolocalisation. Pour le contourner, vous devez utiliser un VPN fiable.

Choisissez un service connu comme CyberGhost, ProtonVPN ou ExpressVPN, puis installez-le sur votre iPhone ou votre iPad (Sora 2 est pour l’instant iOS-only). Connectez-vous ensuite à un serveur situé aux États-Unis ou au Canada. Et n’oubliez pas de vérifier que votre IP réelle est bien masquée avant de continuer.

Après, vous devez créer un compte Apple américain. Pour cela, accédez à l’App Store US. Créez ensuite un nouveau compte sur apple.com en choisissant États-Unis comme région. Déconnectez après votre identifiant Apple habituel sur votre appareil. Ensuite, connectez-vous avec le nouveau compte et téléchargez Sora by OpenAI depuis l’App Store US.

Par ailleurs, Sora 2 reste en phase de test fermé. Pour y accéder, vous devez rejoindre le serveur Discord officiel d’OpenAI et trouvez le canal #sora-2. Puis, demandez un code d’invitation (les premiers testeurs en reçoivent quatre à partager).

Et une fois votre VPN actif et votre code obtenu, allez sur sora.chatgpt.com/explore. Connectez-vous à votre compte OpenAI puis entrez votre code d’invitation. Et voilà, vous avez accès à l’interface de génération vidéo de Sora 2 !

J’aimerais quand même que vous sachiez que cette méthode repose sur des contournements géographiques (VPN, compte Apple US). Elle n’est donc pas officiellement approuvée par OpenAI ou Apple. Alors attention, utilisez-la à vos risques !

