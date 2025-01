La remontada chinoise n’est pas finie ! Alibaba lance une IA encore meilleure que DeepSeek !

L’IA, c’est un combat sans fin où chaque mise à jour peut rebattre toutes les cartes. En ce début d’année, c’est DeepSeek qui a mis le feu aux poudres en Chine avec son modèle DeepSeek-V3, si impressionnant qu’il a fait trembler la Silicon Valley. Mais Alibaba n’a pas l’intention de se laisser distancer : son modèle Qwen 2.5-Max serait encore meilleur !

Apparemment, le domaine de l’IA bouillonne en Chine. Alors que DeepSeek impressionne le monde avec son modèle V3, Alibaba a riposté avec le Qwen 2.5-Max, un modèle encore plus puissant. Selon le géant chinois, ce dernier surpasse non seulement DeepSeek-V3, mais aussi GPT-4o d’OpenAI et Llama-3.1-405B de Meta.

Cette annonce, dévoilée le jour du Nouvel An lunaire, envoie un message clair ! La Chine est en train de s’imposer comme un leader de l’IA, non seulement face aux États-Unis, mais aussi au sein de sa propre industrie.

Un lancement surprise qui en dit long

Alibaba a donc dévoilé Qwen 2.5-Max le premier jour du Nouvel An lunaire, un moment où la plupart des Chinois sont en vacances en famille. Pourquoi un tel timing ? C’est simple ! La pression de DeepSeek est énorme. En l’espace de quelques semaines, cette startup a montré qu’elle pouvait rivaliser avec OpenAI et Meta, forçant tous les acteurs du marché à réagir.

Dans son annonce sur WeChat, Alibaba assure que Qwen 2.5-Max surpasse DeepSeek-V3, GPT-4o et Llama-3.1-405B. Autrement dit, leur IA serait tout simplement meilleure que celles d’OpenAI, Meta et même que la star montante DeepSeek.

Jusqu’à récemment, nous parlions surtout d’OpenAI, Google et Meta comme leaders de l’IA. Mais DeepSeek a changé la donne.

Le 10 janvier, la startup chinoise a lancé son assistant IA basé sur DeepSeek-V3, qui a immédiatement fait sensation. Puis, le 20 janvier, elle a dévoilé son modèle R1, et là, c’était la panique totale.

Son modèle R1 rivaliserait avec GPT-4o sur plusieurs benchmarks. Son coût est ridiculement bas, dont seulement 1 yuan (0,14 $) pour 1 million de tokens, soit bien moins cher que les modèles occidentaux. Qui plus est, les investisseurs américains ont commencé à douter des milliards investis par OpenAI et ses concurrents.

Par conséquent, les géants chinois comme Alibaba, ByteDance, Baidu et Tencent se sont immédiatement activés pour riposter.

Alibaba, Baidu, ByteDance… Une guerre totale de l’IA

L’arrivée de DeepSeek-V3 a créé un véritable séisme sur le marché chinois de l’IA. En réaction, Alibaba a drastiquement réduit ses prix (jusqu’à 97% !) pour ses propres modèles d’IA. ByteDance (la maison mère de TikTok) a également mis à jour son IA phare, affirmant qu’elle surpasse les modèles d’OpenAI. Baidu et Tencent, qui dominaient jusque-là le marché chinois de l’IA, se retrouvent sous pression.

Vous pouvez tester dès maintenant la nouvelle IA d'Alibaba qui vient de sortir et se veut plus puissante que DeepSeek.

➡️ https://t.co/jtTafug40h

Choisissez le modèle Qwen 2.5-Max dans la liste déroulante. pic.twitter.com/knkJ3Q4YSW — Qut (@Qut1) January 30, 2025

L’ironie, c’est que DeepSeek ne se soucie même pas de cette guerre des prix. Son fondateur, Liang Wenfeng, a déclaré que son seul objectif était l’AGI (Intelligence Artificielle Générale).

« Les grandes entreprises ont leurs limites », a-t-il lancé, sous-entendant que les mastodontes comme Alibaba ne pourraient pas innover aussi vite qu’une startup agile et audacieuse comme la sienne.

Alors, qui sortira vainqueur de cette bataille ? DeepSeek a surpris tout le monde, mais Alibaba et les autres géants chinois ne comptent pas se laisser distancer. Avec Qwen 2.5-Max, Alibaba veut prouver qu’il reste un leader de l’IA et qu’il peut tenir tête à DeepSeek… et même OpenAI.

Mais ce qui est sûr, c’est que la montée en puissance de l’IA chinoise est loin d’être terminée. Alors qu’on parlait surtout d’OpenAI et de la Silicon Valley, la Chine est en train de montrer qu’elle peut rivaliser, voire dépasser, les meilleurs modèles du monde.

Selon vous, Alibaba a-t-il réellement surpassé DeepSeek, ou s’agit-il plutôt d’un coup de communication ? Partagez vos avis en commentaire !

