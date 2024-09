Amazon déclare la guerre des prix avec sa nouvelle marque d’épicerie « Saver »

Amazon vient de lancer une marque d’épicerie, Amazon Saver, pour intensifier sa concurrence avec Walmart et Target. En plus de cette marque, Amazon propose des réductions importantes sur des milliers de produits d’épicerie.

Ces réductions, réservées aux membres Prime, incluent jusqu’à 50 % de réduction sur divers produits, comme les fruits, légumes et protéines. Cette stratégie vise à attirer les consommateurs en quête de prix plus bas, face aux hausses du coût de la vie.

Amazon Saver se présente comme une marque « sans fioritures » avec des articles coûtant moins de 5 dollars. Les membres Prime bénéficient d’une réduction supplémentaire de 10 % sur ces produits. De ce fait, l’épicerie est rendue plus abordable. Amazon prévoit d’étendre cette gamme pour inclure plus de 100 articles à terme.

Les réductions Amazon Fresh sont disponibles en magasin et via la livraison d’épicerie en ligne pour les membres Prime. Les économies comprennent des réductions hebdomadaires sur une sélection de produits populaires. Cela permet aux membres de réaliser des économies significatives sur leurs courses. Cette stratégie vise à fidéliser les clients Prime en leur offrant des avantages exclusifs.

Amazon a également simplifié l’expérience utilisateur sur la plateforme Amazon Fresh. Les clients peuvent désormais définir leurs créneaux horaires préférés pour les livraisons et ramassages. De plus, ils peuvent parcourir des zones commerciales thématiques et naviguer entre les catégories avec une nouvelle interface.

Depuis le lancement d’Amazon Fresh en 2007, Amazon a exploré divers modèles et ajusté ses prix pour s’adapter au marché de l’épicerie. Avec l’acquisition de Whole Foods en 2017 pour 13,7 milliards de dollars, Amazon a renforcé sa présence dans le secteur. L’entreprise continue d’innover avec plus de 40 magasins physiques Amazon Fresh aux États-Unis et un réseau en expansion pour la livraison de produits d’épicerie.

Un nouveau modèle d’abonnement pour la livraison

Amazon a récemment introduit un abonnement mensuel à 9,99 dollars et annuel à 99,99 dollars pour la livraison de produits d’épicerie pour ses membres Prime. En élargissant son réseau de livraison, Amazon cherche à attirer encore plus de consommateurs vers ses services d’épicerie en ligne.

Les baisses de prix interviennent dans un contexte où de nombreux Américains s’inquiètent de l’augmentation du coût des produits alimentaires. En offrant des produits à prix réduits et des services de livraison pratiques, Amazon répond aux besoins des consommateurs qui cherchent à économiser sur leurs courses. La guerre des prix avec Walmart et Target pourrait ainsi bénéficier aux consommateurs à la recherche de solutions économiques.

Avec le lancement d’Amazon Saver, Amazon intensifie la concurrence sur le marché de l’épicerie. Cette nouvelle marque et les réductions exclusives pour les membres Prime montrent la détermination d’Amazon à dominer ce secteur. Alors que les consommateurs font face à des préoccupations économiques, cette initiative pourrait redéfinir les attentes en matière de prix et de qualité dans l’industrie de l’épicerie.

