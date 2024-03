Pourquoi le succès fulgurant de Walmart dans la recherche IA devrait inquiéter Google ?

L'essor fulgurant de Walmart dans le domaine de la recherche générative par IA représente un développement majeur qui pourrait remettre en question la suprématie de Google. Une innovation qui symbolise une révolution dans la façon dont les consommateurs planifient leurs achats.

Walmart, le géant de la vente au détail, a récemment fait des vagues dans le secteur technologique. Celui-ci a vanté les mérites de son utilisation de l'IA générative dans la simplification de processus de planification d'événements pour ses clients. Une telle avancée signifie que pour les occasions telles que le Super Bowl ou la Saint-Valentin, les utilisateurs pourraient se tourner vers un seul et unique outil au lieu de naviguer à travers plusieurs sources en ligne.

Doug McMillon, PDG de Walmart, a partagé son enthousiasme pour ces progrès lors d'une conférence téléphonique. Il a souligné une nette amélioration de l'expérience de recherche pour les utilisateurs.

Walmart : vers un guichet unique pour les recherches

D'habitude, la préparation d'un événement nécessite de consulter de multiples plateformes en ligne. Walmart propose désormais une alternative : une plateforme tout-en-un. Cette dernière permettrait une recherche facile et centrée sur les solutions, grâce à l'IA générative. Une telle initiative, comme l'a expliqué McMillon, a déjà porté ses fruits. Elle pourrait considérablement améliorer l'expérience des clients.

Les implications de l'essor Walmart pour Google

L'évolution pose question sur le rôle futur des moteurs de recherche traditionnels comme Google. Walmart, affirmant sa position de leader technologique face à des géants comme Amazon, montre qu'il est possible de révolutionner le marché de la recherche en ligne.

Sucharita Kodali, analyste chez Forrester, soutient, quant à lui, l'importance pour Walmart d'innover. Il considère que les risques associés à ces innovations sont minimes.

Les pionniers de la recherche générative comme Walmart

Outre Walmart, d'autres acteurs du commerce de détail explorent la recherche générative par IA. Des services comme « Ask Instacart », l'assistant d'achat IA d'Amazon « Rufus », et la recherche sémantique de Shopify illustrent cette tendance croissante. Ces outils permettent des recherches basées sur des thèmes ou des conversations. Ils offrent même une expérience plus personnalisée et plus précise.

Zoom sur les réactions de Google

Face à ces innovations, Alphabet, la maison mère de Google, continue d'investir dans la recherche générative et dans l'intégration de l'IA dans ses services. Les outils comme Vertex AI Search et les solutions de commerce conversationnel montrent que Google s'adapte à l'évolution du marché.

Malgré cela, des analystes comme Jacob Bourne d'Insider Intelligence s'interrogent sur l'impact à long terme de ces développements sur la recherche Google.

Walmart mise sur l'expérience client métamorphosée

Walmart met l'accent sur l'amélioration de l'expérience client grâce à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, une requête unique peut désormais fournir des recommandations couvrant toutes les catégories, simplifiant ainsi le processus d'achat. Cet avantage pourrait redéfinir les attentes des consommateurs en matière de recherche en ligne. Néanmoins, il met potentiellement en péril la dominance de Google dans ce domaine.

Selon Stefano Puntoni, professeur de marketing à la Wharton School, l'adoption d'un puissant moteur d'IA générative par les détaillants pourrait diminuer la dépendance des consommateurs envers Google. Cette perspective suggère un avenir où les plateformes de détail offrent une expérience de découverte directe, indépendante des moteurs de recherche traditionnels.

L'IA, désormais au service du marketing

L'utilisation de l'IA ne se limite pas à la recherche de produits. Des entreprises comme L'Oréal explorent, à ce titre, l'essai virtuel de maquillage via l'IA. Cela ouvre, bien évidemment, la voie à des interactions plus personnalisées et innovantes entre les marques et les consommateurs. Ces avancées montrent que l'IA générative peut enrichir l'expérience d'achat bien au-delà de la simple recherche.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.