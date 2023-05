Google Recherche : comment tester la nouvelle version IA en avant-première ?

Google prévoit de mettre en place prochainement une grande boîte verte de texte génératif au-dessus des résultats de recherche.

Google I/O, lors de son émission, a révélé l’ajout prochain d’une grande boîte verte de texte génératif au-dessus des résultats de recherche. Cette annonce démontre clairement que « Nous sommes extrêmement jaloux de ChatGPT », avec Google cherchant à développer des fonctionnalités similaires à celles de cette IA conversationnelle avancée. L’entreprise prévoit d’intégrer l’IA générative à toutes les zones de saisie sous son contrôle.

Google intègre l’IA générative dans sa fonction de recherche en réponse à Bing

Bard, un système de chatbot basé sur l’IA générative, avait été lancé précédemment, mais n’était pas intégré à la recherche de Google. Cependant, l’entreprise prévoit désormais de mettre en place une expérience de recherche générative sur Google.com, en réaction à Bing de Microsoft.

Plusieurs raisons expliquent pourquoi Bard n’a pas été immédiatement intégré à la recherche. Tout d’abord, la prudence est de mise dans l’utilisation de l’IA générative. Ensuite, l’exécution à grande échelle d’une IA générative est très coûteuse. Par conséquent, l’entreprise prend une approche plus lente en comparaison avec Microsoft. Ainsi, sur Google.com, la nouvelle fonctionnalité « Search Labs » sera activée avec l’option « Search Generative Experience ». Cela permettra aux utilisateurs de bénéficier de cette nouvelle expérience de recherche générative.

Google reconnaît l’importance de l’IA générative. L’entreprise souhaite l’intégrer de manière réfléchie et progressive à son moteur de recherche. De plus, elle prend en compte les défis techniques et les implications potentielles. Avec des milliards d’utilisateurs quotidiens sur Google.com, cette mise à jour représente une étape majeure. Elle marque l’évolution significative de l’expérience de recherche offerte par la plateforme.

Une nouvelle recherche générative offre des réponses en blocs

L’expérience générative de recherche de Google, quant à elle, offrira une réponse complète sous la forme d’un bloc de texte volumineux avant les résultats habituels. Dans les démonstrations de Google, en revanche, les traditionnels « 10 liens bleus » sont absents et nécessitent un défilement vers le bas pour les voir. Parfois, des publicités peuvent même apparaître au-dessus de la boîte de résultats génératifs, allant encore plus loin.

Cette expérience sera progressivement déployée sur les versions de bureau de Chrome et l’application Google pour Android et iOS. Elle sera disponible uniquement aux États-Unis et en anglais. Des invitations seront envoyées aux utilisateurs dans les semaines à venir pour participer à cette expérience générative de recherche.