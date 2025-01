Anker dévoile un parasol solaire, pour charger vos batteries en bronzant sur la plage !

Pendant que le parapluie solaire d’Anker alimente vos appareils grâce à ses cellules perovskites de pointe, sa glacière électrique refroidie par air veille à garder vos boissons fraîches et prêtes à être savourées. Une combinaison parfaite pour allier innovation et confort en extérieur.

Vous connaissez peut-être déjà le chapeau solaire d’EcoFlow avec panneaux intégrés. Voici désormais le parasol de plage solaire Solix d’Anker, une solution encore plus pratique grâce à ses cellules solaires de nouvelle génération en pérovskite. Ce parasol solaire est capable de générer jusqu’à 100 W de puissance via des connexions XT-60 et USB-C. De plus, il peut alimenter indéfiniment, sous un soleil généreux, la nouvelle glacière électrique Solix EverFrost 2 d’Anker, équipée d’une batterie.

La pérovskite ? C’est quoi cette révolution solaire qui surpasse le silicium ?

La pérovskite est une technologie de cellule solaire émergente qui surpasse les cellules à base de silicium utilisées dans la plupart des panneaux solaires actuels.

Selon Anker, ses cellules en pérovskite offrent « des performances 30 % supérieures à celles des cellules solaires en silicium cristallin en pleine lumière et une efficacité deux fois supérieure en faible luminosité ».

Aujourd’hui, les cellules solaires en silicium peuvent atteindre un rendement maximal de 24 %, avec une limite théorique proche de 30 %. Par contre, les panneaux combinant un film de pérovskite et une base de silicium peuvent capter davantage de lumière en exploitant les différentes parties du spectre lumineux, le bleu pour la pérovskite et le rouge pour le silicium.

Cela permet ainsi d’atteindre des rendements de conversion solaire allant jusqu’à 43 %. En plus de ce bond technologique, la pérovskite se distingue par son faible coût de fabrication et l’abondance des matériaux nécessaires. C’est ce qui permet ainsi de donner une nouvelle ère pour l’énergie solaire.

Solix EverFrost 2 ? Une glacière électrique qui redéfinit le refroidissement portable

La nouvelle glacière électrique Solix EverFrost 2 d’Anker se décline en trois capacités : 23 L, 40 L et 58 L. Elle combine d’ailleurs robustesse et praticité. Cet appareil certifié IPX3 est équipé de roues de 6 pouces, le rendant le choix idéal pour les terrains semi-accidentés.

Par ailleurs, il embarque un plateau rabattable pouvant servir de poignée. Notons par ailleurs que seul le modèle 58 L propose deux compartiments indépendants permettant une configuration réfrigérateur-congélateur à double zone.

Anker innove avec une réfrigération par air, ce qui est une première dans cette catégorie. Il offre ainsi une meilleure uniformité de température, un refroidissement plus rapide et l’élimination du dégivrage manuel. Toutefois, ce système peut être plus bruyant et moins économe en énergie que les modèles concurrents d’EcoFlow et Bluetti.

Avec une paire de batteries LFP amovibles de 288 Wh, la Solix EverFrost 2 peut maintenir le froid jusqu’à 104 heures, ou 52 heures avec une seule batterie. Ces batteries amovibles fonctionnent également comme des banques d’alimentation avec des prises USB-C (60 W) et USB-A (12 W). Elles se rechargent via une entrée solaire de 100 W, une prise voiture 12 V, une prise secteur ou encore USB-C.

Les prix débutent à 699 $ (23 L), 749 $ (40 L) et 999 $ (58 L). Les modèles 40 L et 58 L seront disponibles en précommande dès le 21 février, tandis que le modèle 23 L est attendu pour le deuxième trimestre.

Qu’en pensez-vous ? Vous êtes intéressé par ce parasol solaire ? Dites-nous en commentaires !

