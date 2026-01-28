Fatigue, urgence : les armes des cyberpirates

Les cyberattaques évoluent et exploitent nos automatismes. Le baromètre 2026 de Mailinblack révèle un glissement du risque vers la sphère cognitive.

Alors que le volume des attaques reste relativement stable, leur efficacité, elle, grimpe en flèche. Les cybercriminels adaptent leurs stratégies aux rythmes humains, aux émotions, et à la fatigue. Le rapport annuel de Mailinblack met en évidence une mutation profonde des menaces numériques. Derrière chaque clic, une faille comportementale.

Des attaques moins bruyantes, mais plus rusées

Le rapport annuel de Mailinblack dresse un constat inquiétant ! Les cyberattaques ne se multiplient pas seulement, elles changent de méthode. Après l’analyse de près de deux milliards d’emails en 2025, l’éditeur français a mis au jour une évolution marquante. Là où les attaques massives dominaient autrefois, les cybercriminels misent désormais sur des leurres sur-mesure, invisibles à première vue.

Le changement majeur ? La temporalité. Les hackers exploitent les heures creuses, les périodes de relâchement ou de surcharge mentale. Week-ends, soirées, retours de pause : ce sont les nouveaux créneaux d’attaque. « Le volume ne fait plus la force. C’est le bon moment, avec le bon message, qui permet de franchir les défenses », résume Justine De Ubeda, Directrice Produit chez Mailinblack.

Une cybersécurité comportementale en plein essor

Ce glissement du risque vers la sphère cognitive fait émerger une nouvelle approche : la cybersécurité comportementale. L’idée n’est plus seulement de bloquer des menaces, mais d’anticiper les réactions humaines. Car c’est bien là que se niche aujourd’hui la faille la plus fréquente : un clic trop rapide, une lecture distraite, une urgence perçue comme réelle.

Mailinblack a identifié quatre profils à risque, chacun exposé selon ses rythmes de travail. Les fonctions support sont ciblées sur la pause déjeuner, les commerciaux en fin de journée sur smartphone, les agents publics en pleine nuit, et les dirigeants… entre deux validations critiques. Ce ciblage intelligent s’appuie sur des biais bien connus : autorité, curiosité, automatisme, stress.

Former les équipes, sécuriser les accès

Heureusement, ces réflexes peuvent être corrigés. Les simulations d’attaques menées via la plateforme Cyber Coach montrent qu’une heure de formation suffit à réduire drastiquement les erreurs. Chez les dirigeants, le taux de compromission chute de 90 % après sensibilisation.

Le baromètre rappelle aussi un principe fondamental : le mot de passe reste le dernier verrou. L’analyse des habitudes via l’outil Sikker révèle encore trop d’usages à risque, notamment chez les agents mobiles. L’adoption de gestionnaires sécurisés et du MFA (authentification multifacteur) doit donc s’imposer comme un réflexe collectif. Si la technologie reste essentielle, elle ne suffit plus. En 2026, sécuriser son entreprise passe aussi par la capacité à entraîner les bons réflexes face à des attaques de plus en plus humaines.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

