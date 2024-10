Box AI + AWS : Des workflows automatisés pour toutes les industries

Box et Amazon Web Services (AWS) renforcent leur partenariat pour intégrer des modèles d’intelligence artificielle générative. Grâce à Amazon Bedrock et Amazon Q Business, les utilisateurs pourront exploiter pleinement leurs données avec des outils avancés et sécurisés. Ce développement promet de transformer le contenu d’entreprise à travers divers secteurs.

Une collaboration stratégique au service de l’innovation

Box, leader dans la gestion intelligente de contenu, et AWS annoncent un élargissement de leur partenariat stratégique. L’objectif : offrir aux entreprises un accès à des outils d’IA de pointe pour optimiser leur productivité. Avec les modèles d’Anthropic et d’Amazon Titan via Amazon Bedrock, les utilisateurs de Box peuvent désormais créer des applications à partir de leurs données directement sur la plateforme..

Selon Ben Kus, CTO de Box : « Box révolutionne la manière dont les organisations appliquent l’intelligence à leur contenu […] Nous intégrons des modèles d’IA de pointe via AWS, donnant ainsi aux entreprises la liberté d’utiliser l’IA là où elles en ont besoin. » Cette alliance promet de rendre l’IA générative accessible et utile à toutes les entreprises, grandes ou petites.

Le connecteur Box pour Amazon Q Business : un bond vers l’efficacité

Les utilisateurs de Box pourront désormais accéder à Amazon Q Business. Je rappelle qu’il s’agit d’un assistant IA qui synthétise des informations et exécute des tâches avec fluidité. Ce connecteur permet d’automatiser la création de contenu, de résumer des informations et de répondre aux questions à partir de données internes. Grâce à cette intégration, les entreprises pourront appliquer des modèles d’IA directement à leur contenu et garantir une sécurité optimale.

Vasi Philomin, VP de l’IA générative chez AWS, souligne : « La clé pour que les entreprises tirent parti de l’IA réside dans la capacité à exploiter leurs propres contenus en toute sécurité. Ensemble, nous facilitons cette exploitation avec les modèles les plus avancés d’aujourd’hui. » Cette synergie permet une interaction fluide avec les données et offre des solutions adaptées aux exigences des différents secteurs.

Des bénéfices concrets pour plusieurs industries

L’intégration entre Box et AWS promet des cas d’usage puissants dans divers secteurs. Dans les services financiers, par exemple, l’IA générative aidera à automatiser les contrôles de conformité et à renforcer la détection des fraudes. De leur côté, les cabinets juridiques bénéficieront d’une accélération dans l’analyse des documents et contrats. Cela réduit les coûts et les délais.

Dan Rosenthal, vice-président des partenariats chez Anthropic, explique : « Les capacités avancées de Claude permettent de transformer le contenu interne des entreprises en informations exploitables, tout en respectant les standards de sécurité les plus élevés. » Cette approche innovante aidera aussi des secteurs comme les sciences de la vie ou les organisations à but non lucratif à améliorer leur efficacité et à accélérer leurs projets. Disponible immédiatement, cette collaboration repose sur dix ans de partenariat entre Box et AWS. Ensemble, ces entreprises ont su répondre aux besoins complexes de nombreuses organisations. Je trouve qu’elles proposent des solutions performantes et conformes aux exigences réglementaires. Ce nouveau chapitre de leur coopération marque une étape majeure dans l’application de l’IA au contenu d’entreprise.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.