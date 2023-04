Amazon Bedrock, la réponse à ChatGPT, DALL-E et Google Bard : tout savoir

AWS Bedrock est la réponse d’Amazon à Google Bard et Microsoft ChatGPT, basée sur le cloud et laissant le choix entre plusieurs IA créées par Amazon ou par des tiers comme StableDiffusion ou Anthropic Claude. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau service d’IA générative de textes et d’images !

Après Google et Microsoft, c’est au tour d’Amazon de se lancer dans le domaine effervescent de l’IA générative : un marché dont la valeur pourrait atteindre 110 milliards de dollars d’ici 2030 selon une étude de Grand View Research.

Comme on pouvait s’y attendre, la firme vient de dévoiler un nouveau produit conçu pour rivaliser avec ChatGPT Bing et Google Bard.

Il s’agit d’une API dénommée Bedrock pour la plateforme de cloud public Amazon Web Services (AWS).

Elle permet aux développeurs d’utiliser et de personnaliser des outils IA pour générer du texte ou des images.

Pour faire simple, il s’agit d’une alternative aux modèles ChatGPT et DALL-E 2 d’OpenAI basée sur le cloud et configurable destinée aux entreprises et aux développeurs.

Les clients AWS peuvent utiliser Bedrock pour écrire, construire des chatbots, résumer du texte, classifier des images et bien plus encore à partir de simples prompts textuels.

Un large choix de modèles IA

L’approche d’Amazon diffère de celles des autres GAFAM, car elle n’a pas souhaité se limiter à un seul modèle IA comme Microsoft avec GPT ou Google avec Bard.

Les utilisateurs peuvent choisir entre les modèles Amazon Titan FM ou ceux de plusieurs startups. Cette diversité vise à offrir une flexibilité supérieure aux utilisateurs.

La famille Titan FM comporte à l’heure actuelle deux modèles. Le premier s’apparente à OpenAI GPT-4 pour la génération de texte.

Il permet d’écrire des billets de blogs ou des emails, de résumer des documents ou d’extraire des informations à partir de bases de données.

Le second permet de traduire des entrées de textes comme des mots ou des phrases sous forme de représentations numériques contenant la signification sémantique. Le moteur de recherche d’Amazon.com est basé sur un tel modèle.

Parmi les modèles fournis par des tiers, on compte Anthropic Claude : un rival de ChatGPT créé par d’anciens employés d’OpenAI et soutenu par Google.

On retrouve également le générateur d’images open source Stable Diffusion, et le modèle de langage spécialisé dans les langues européennes Jurassic-2 par AI21.

Nombreuses options de customisation

Les développeurs et entreprises peuvent aussi personnaliser la façon dont les modèles fonctionnent à partir de données labellisées stockées sur le service de stockage Amazon S3. Il suffit de 20 exemples pour customiser un modèle.

Rassurez-vous : Amazon précise que les données ne seront pas utilisées pour entraîner les IA. Ceci devrait lever les inquiétudes concernant la confidentialité…

Selon Amazon, « avec l’expérience serverless Bedrock, vous pouvez commencer rapidement, customiser privativement les modèles avec vos propres données, et facilement les intégrer et les déployer dans vos applications avec les outils AWS que vous connaissez sans avoir à gérer l’infrastructure ».

Il sera notamment possible d’utiliser les fonctionnalités comme Experiments de Amazon SageMaker ML pour tester différents modèles et pipelines afin de gérer les modèles à grande échelle.

L’IA générative, sans les milliards de dollars de coût d’entraînement

Le CEO d’Amazon, Andy Jassy, interview par CNBC, explique que « la plupart des entreprises veulent utiliser ces larges modèles de langage, mais les vraiment bons requièrent plusieurs milliards de dollars et de nombreuses années pour l’entraînement ».

Ainsi, « ce qu’elles veulent est de travailler sur un modèle fondateur et le personnaliser pour leurs propres besoins. Et c’est ce qu’est Bedrock ».

D’après la firme, plusieurs entreprises ont déjà commencé à tester Bedrock dont C3.ai, Pegasystems, Accenture et Deloitte.

À l’heure actuelle, Amazon n’a pas encore annoncé le prix de cet outil. Si vous êtes intéressé, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur la liste d’attente à cette adresse !