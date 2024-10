IA générative : 6 conseils pour mieux l’utiliser au travail

L’IA générative est partout ! Des textes aux images, elle transforme nos manières de travailler et de créer. Son potentiel est immense, mais avec cette puissance vient la responsabilité de l’utiliser intelligemment. Voici six conseils pour vous aider à adopter l’IA générative de manière sécurisée et performante.

L’IA générative est en train de bouleverser nos méthodes de travail. Capable de créer sur commande des textes, des visuels, et bien plus encore, elle séduit autant qu’elle questionne. Nvidia, autrefois un acteur de niche dans le jeu vidéo, en est aujourd’hui une des grandes stars avec une valeur boursière qui atteint les 3 000 milliards de dollars en 2024 ! Pourtant, cette technologie n’est pas sans soulever des questions cruciales, comme celles de la confidentialité, de la propriété intellectuelle ou des biais potentiels. Alors, comment l’utiliser au mieux tout en évitant les faux pas ? Ainsi, je vous propose six conseils incontournables pour exploiter l’IA générative en toute confiance dans un cadre professionnel.

1. Rédigez une politique d’utilisation d’IA générative au travail

La première étape, c’est de mettre en place une politique claire d’utilisation de l’IA dans votre entreprise. Définissez les règles pour éviter les risques de confidentialité et de biais. Il vaut mieux prévenir que guérir, alors interdisez l’usage des informations confidentielles dans les prompts et prévoyez des moyens de signaler les problèmes. Une politique bien ficelée vous permettra aussi de répondre aux questions des partenaires et des clients.

2. Lisez les conditions d’utilisation

Les conditions de service des plateformes d’IA changent souvent. Elles précisent généralement si l’entreprise garde ou vous cède les droits du contenu généré, et mentionnent parfois l’obligation d’indiquer que le contenu a été créé par l’IA. Ces plateformes évoluent vite, alors assurez-vous que les utilisateurs de votre entreprise savent à quoi s’en tenir pour chaque plateforme et respectent les règles d’utilisation.

3. Pas d’infos confidentielles dans l’invite

Par ailleurs, évitez de partager des données sensibles avec l’IA. Par exemple, OpenAI a indiqué qu’il ne pouvait pas supprimer les données des utilisateurs de ses modèles, donc tout ce qui est saisi pourrait être réutilisé pour former les modèles. Qui plus est, j’ai même entendu dire que des employés de Samsung ont accidentellement partagé des informations confidentielles avec ChatGPT en demandant de l’aide pour corriger un code… Un bon conseil ? N’insérez pas de données sensibles dans les prompts, jamais.

4. Attention aux marques et célébrités

Les marques, célébrités et personnages connus peuvent être protégés par des droits d’auteur. Alors, je vous déconseille de les inclure dans vos invites. En plus, utiliser un logo ou un personnage célèbre pourrait engendrer des problèmes de droits de propriété intellectuelle ou d’image. Dès lors, restez toujours créatif et évitez tout élément sous copyright ou image de célébrité.

5. Choisissez la bonne plateforme d’IA générative

Toutes les plateformes d’IA ne se valent pas en termes de licence et de droits. Adobe Firefly, par exemple, n’utilise que des images sous licence ou libres de droit. En revanche, d’autres plateformes, comme Midjourney, se basent sur du contenu récupéré en ligne. Optez donc pour une plateforme en phase avec vos valeurs et vos besoins professionnels. N’oubliez pas de toujours vérifier la politique d’utilisation.

6. Vérifiez les faits

Dans l’IA, le concept « humain dans la boucle » est clé. L’IA générative a parfois tendance à « halluciner » et à fournir des informations erronées. Même si l’IA peut être une super assistante pour synthétiser des données, elle reste faillible sur la véracité des faits. Prenez le temps de valider chaque information générée avant de l’utiliser, pour garder toute crédibilité.

Voilà, l’IA générative peut devenir un allié précieux si elle est utilisée avec prudence et responsabilité. En appliquant ces conseils, vous tirez le meilleur parti de cette technologie au travail, sans risquer de faux pas. Et vous ? Avez-vous d’autres conseils pour maîtriser l’IA ? Partagez-les en commentaire !

