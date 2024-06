Ce qu’il fallait retenir cette semaine : failles logiques des IA, robots émotionnels chinois, et réacteurs nucléaires de Bill Gates

Chaque semaine, dans notre section ‘Ce qu'il fallait retenir cette semaine', LeBigData.fr décortique pour vous les tendances et les nouvelles les plus importantes dans le monde du Big Data. De la protection des données à l'exploitation du cloud, en passant par les nouvelles frontières de l'intelligence artificielle, nous couvrons les sujets qui impactent le secteur. Découvrez les faits marquants de cette semaine.

Les failles logiques des modèles d'IA avancés

Les intelligences artificielles les plus sophistiquées échouent sur une simple question logique connue sous le nom de « problème Alice au pays des merveilles ». Malgré leurs performances élevées sur les benchmarks standards comme le MMLU, les modèles d'IA tels que GPT-3, GPT-4, Claude 3 Opus et Llama 3 ont tous démontré des lacunes importantes dans leur raisonnement logique élémentaire, qui se manifestent souvent par des explications confuses et une persistance forte dans l'erreur. Cette découverte remet en question la fiabilité des méthodes d'évaluation actuelles et invite à une réévaluation plus approfondie des véritables capacités de ces technologies.

La Chine à la pointe des robots humanoïdes émotionnels

En Chine, la société Ex-Robots a mis au point des robots humanoïdes capables d'exprimer des émotions de manière réaliste grâce à des technologies avancées d'intelligence artificielle. Grâce à leur capacité à interagir naturellement, ces robots ouvrent la voie à de nouvelles utilisations, notamment comme guides dans les musées ou pour traiter les troubles émotionnels. Le musée EX Future Science and Technology servira de vitrine à cette technologie et permettra aux visiteurs de découvrir un monde où la frontière entre l'homme et la machine semble s'estomper.

Le pari de Bill Gates pour des réacteurs nucléaires à 4 milliards de dollars

Bill Gates, à travers sa société TerraPower, s'est lancé dans le développement de réacteurs nucléaires avancés refroidis au sodium liquide, un processus qui vient de franchir une étape importante avec le début des travaux de construction du premier réacteur de 345 mégawatts dans la localité de Kemmerer, au Wyoming. Bien que le coût estimé à 4 milliards de dollars, dont la moitié prise en charge par le gouvernement américain, soulève des interrogations, Bill Gates considère que de tels projets doivent réussir pour permettre un approvisionnement énergétique sûr, décarboné et abondant, avec une centrale nucléaire capable d'alimenter jusqu'à 400 000 foyers.

