Ces humoristes en panne d’inspi utilisent ChatGPT pour trouver des blagues

Les humoristes se tournent davantage vers l'intelligence artificielle comme ChatGPT pour trouver des sketchs drôles et des blagues. Ils utilisent même cette technologie pour créer des spectacles entiers. ChatGPT peut devenir aussi l'invité d'un spectacle d'humoriste.

La technologie d'intelligence artificielle devient de plus en plus puissante et polyvalente. Elle est utilisée actuellement dans plusieurs domaines, dont la médecine, la restauration, l'éducation, dans plusieurs recherches, etc. Récemment, ce sont les humoristes qui s'en servent pour trouver de l'inspiration, réaliser des spectacles, etc. Détails !

L'intelligence artificielle assiste les humoristes au quotidien !

Malgré les controverses autour de l'intelligence artificielle risquant de faire disparaître certains métiers, elle se révèle être bien plus utile que l'on ne pense.

Les humoristes s'en servent beaucoup actuellement pour booster leur créativité. Des humoristes professionnels avec plus de 10 ans d'expérience s'en servent pour écrire des scénarios ou encore des sketchs.

Ils s'en servent aussi au quotidien pour préparer du stand-up. D'ailleurs, Rémi Boyes et son équipe ont réussi à réaliser Pierre Lapin, un podcast qu'ils animent à trois, grâce à ChatGPT. Selon l'humoriste, c'est ChatGPT qui fait les blagues.

La technologie d'IA est de nos jours plus puissante et nombreuse, donc, ces professionnels ont le choix entre différents modèles, à savoir Monica, Claude ou encore ChatGPT.

Les humoristes peuvent se servir de l'IA à tout moment. Rémi explique qu'elle met en mode vocal l'IA afin de discuter d'un concept de blague.

Il a même réussi à réaliser des spectacles entiers avec l'IA. Comment ? Il a demandé à ce chatbot IA d'écrire « une heure de sketch autour d'un professeur de ski, qui serait potable ».

Le résultat est vraiment impressionnant, car l'IA a généré un spectacle entièrement scripté de A jusqu'à Z. Elle n'a pas oublié de fournir des détails comme les indications sur les gestes à réaliser ou encore le décor.

Comment trouvez-vous ce qu'elle a écrit ci-après : « Salut tout le monde ! (il regarde la fausse neige qui tombe) Ah, c'est bien de retrouver cette ambiance, hein ? Le froid, les montagnes, les vacances au ski… (pause) Enfin, les vacances… parce que moi, je n'appelle pas ça des vacances, ce truc ! Alors, on va parler de ski ce soir…. »

L'utilisation d'Anesti Danelis, un humoriste canadien, va au-delà de ce que Rémi réalise. Il a fait une requête un peu unique, celle de lui écrire un spectacle sur sa vie. Pour ce faire, il a dû lui donner de nombreuses informations personnelles. Durant le spectacle, ce comédien échange même avec lui sur scène.

L'intelligence artificielle pourrait-elle mettre en péril la créativité des humoristes ?

Certes, l'IA peut fournir le texte et les blagues aux humoristes. Toutefois, Anesti Danelis affirme que la plus grosse partie du travail est toujours effectué par le comédien.

C'est à ces professionnels que revient de réaliser la manière de délivrer la blague sur scène, de jouer avec sa voix, etc. Bref, le travail le plus important reste toujours celui de l'humain.

Rappelons que cette technologie imite l'humour depuis maintenant de nombreuses années. En effet, elle fait l'humour depuis les années 1990, avant même la démocratisation des modèles de langage comme ChatGPT.

Cependant, leur créativité était encore très limitée. C'est aussi le cas actuellement, car les LLM qui existent actuellement requièrent encore pas mal de travail. Parmi les plus importants, on peut citer l'intégration des théories linguistiques sur l'humour pour générer des « blagues de plus grande qualité ».

