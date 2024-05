Claude arrive enfin en France ! Ce qu’il faut savoir sur l’IA supérieure à GPT-4

Vous n'aurez plus besoin d'utiliser un VPN pour accéder à Claude en France. Le chatbot génératif est désormais disponible en Europe.

Claude ne jouit pas de la même popularité que ChatGPT d'OpenAI. Néanmoins, cette intelligence artificielle générative est tout aussi performante. Elle utilise comme moteur un grand modèle de langage capable de surpasser ceux de ChatGPT. Anthropic — start-up californienne derrière sa conception — a annoncé, mardi, son déploiement en Europe.

Si ChatGPT continue d'être aussi populaire, c'est grâce à GPT-4. Ce dernier est le modèle d'intelligence artificielle le plus performant d'OpenAI.

GPT-4 constitue encore la référence en matière de grand modèle de langage (LLM). Rappelons qu'il a dominé le classement Chatbot Arena pendant plus d'une année.

Le mois dernier, un des modèles de Claude a mis un terme à son règne. Ce changement de leadership confirmait le statut du chatbot génératif d'Anthropic comme le plus grand rival de ChatGPT.

Mais tout ne se résume pas aux capacités. En termes de nombre d'utilisateurs, Claude reste loin derrière son concurrent. D'où la nécessité de ce déploiement en Europe.

Claude is now available in Europe: https://t.co/uLbS2JNczH pic.twitter.com/WMS51FaMCS