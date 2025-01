Ces lunettes traduisent les langues étrangères en direct ! Halliday Glasses au CES 2025

Voilà les Halliday Glasses, cette paire de lunettes capable de traduire instantanément une langue étrangère, d’afficher des informations en temps réel, et de répondre à vos besoins avant même que vous ne les formuliez. C’est comme un gadget tout droit sorti de Ready Player One, et c’est bien une réalité dévoilée au CES 2025.

Le CES 2025, qui a débuté le 7 janvier à Las Vegas, nous offre une fois de plus un aperçu des produits alléchants du futur. Parmi les nouveautés les plus impressionnantes, les Halliday Glasses ont capté toute l’attention. Cette innovation devient l’outil incontournable des voyageurs, des professionnels et des curieux. Mais ce n’est pas tout ! Ces lunettes embarquent un assistant IA proactif. Alors, qu’est-ce qui rend ces lunettes si spéciales ? Plongeons dans les détails !

Le verre droit de l’Halliday Glasses est équipé d’un écran à guide d’ondes qui projette un affichage équivalent à un écran de 3,5 pouces. Et c’est même conçu pour être lisible même sous un soleil tapant. Le truc que je trouve encore plus cool, c’est que les passants ne voient rien.

Côté design, ces lunettes intelligentes pèsent seulement 35 grammes. Légères, discrètes, mais solides, elles promettent jusqu’à 8 heures d’autonomie.

This Halliday Glasses can make our lives so much easier.



It has a 3.5-inch display and built in AI agents that can answer our questions anytime, anywhere.



This is one of the most innovative products at CES 2025 today