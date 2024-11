C’est maintenant au tour de ces rats conducteurs de nous donner des leçons de vie

Quand des rats apprennent à conduire, ils révèlent que le plaisir réside autant dans le voyage que dans la destination.

Des chercheurs de l’Université de Richmond ont enseigné à des rats à conduire de petites voitures. Cette expérience, menée par la neuroscientifique Kelly Lambert, visait à étudier comment l’environnement et les expériences influencent la cognition animale. Les rongeurs, loin de se limiter à l’exécution d’une simple tâche, semblent trouver un véritable plaisir dans cette activité inhabituelle.

En 2020, pendant les confinements liés à la COVID-19, Lambert a observé un comportement surprenant chez ses rats. En entrant dans son laboratoire, elle a remarqué que trois rats entraînés couraient vers leur cage avec excitation, comme un chien impatient pour une promenade. Ce comportement a éveillé des questions sur leurs motivations. Était-ce l’anticipation de leur récompense, un simple Froot Loop, ou le trajet lui-même qui les stimulait ?

L’attachement des rats à leur « voiture »

Les rats montaient dans leurs véhicules et manipulaient le levier moteur avec une motivation évidente. De ce fait, ils semblaient développer un véritable enthousiasme pour leur entraînement. Les chercheurs ont supposé que l’anticipation du trajet était une expérience positive en elle-même, au-delà de la récompense finale. Cette hypothèse est étayée par le choix des rats : lorsqu’ils pouvaient marcher directement vers leur récompense ou prendre un chemin plus long en conduisant, deux sur trois ont choisi de conduire.

Les résultats montrent que l’anticipation d’expériences positives favorise une meilleure cognition. Les rats qui attendaient et participaient activement au processus de conduite ont présenté des comportements plus équilibrés que ceux du groupe témoin, gratifiés instantanément. Certes, cela indique que l’anticipation, comme le trajet, joue un rôle crucial dans leur bien-être mental.

Une leçon pour les humains

Ces découvertes offrent une perspective inspirante pour les humains. En fait, Lambert conclut que planifier et savourer l’attente peut enrichir nos vies et contribuer à une meilleure santé mentale. Plutôt que de rechercher des gratifications immédiates, les rats nous rappellent l’importance de profiter du chemin menant à nos objectifs.

Les rats conducteurs, au-delà de leur comportement fascinant, nous enseignent une précieuse leçon sur le voyage, l’attente et la récompense. En somme, cette expérience innovante illustre que l’apprentissage et l’anticipation sont des moteurs essentiels pour un cerveau sain et épanoui.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.