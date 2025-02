Cet astéroïde tueur fonce sur la Terre : voici les villes les plus menacées

Un astéroïde géant nommé « 2024 YR4 » fonce droit sur la Terre. Et selon la NASA, il pourrait entrer en collision avec notre planète le 22 décembre 2032.

L’astéroïde 2024 YR4 a été repéré par un télescope au Chili. Au début, les scientifiques ne s’inquiétaient pas trop. Certes, il était gros, mais le risque semblait faible. Puis, tout a changé…

Les calculs ont révélé une probabilité d’impact en hausse. D’abord, 1,3 % en janvier, puis 2,1 % la semaine suivante. Et aujourd’hui, d’après les dernières données du Jet Propulsion Lab, il a 3,1 % de chances de frapper notre planète le 22 décembre 2032.

Parlons maintenant de sa taille. En fait, on l’estime entre 40 et 100 mètres de long. Quant à sa vitesse, elle est vertigineuse : 61 000 km/h.

Alors, si ce bloc spatial heurte la surface terrestre, il libérera une énergie équivalente à 500 bombes d’Hiroshima.

Lorsque la NASA a analysé sa trajectoire, une information terrifiante est apparue : si l’impact se produit, il touchera un couloir de risque extrêmement peuplé. Cet axe traverse l’océan Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Atlantique, l’Afrique et aussi l’Asie du Sud.

Et justement, certaines grandes villes sont en plein dans cette zone. Bogota, en Colombie, pourrait être durement touchée. Avec ses 8 millions d’habitants, la catastrophe serait effroyable. Bombay, en Inde, est aussi menacée.

🚨🌍☄️ ALERTE – Pour la première fois, un astéroïde présente plus de 1 % de risque de percuter la Terre. Découvert fin décembre et baptisé 2024 YR4, il est désormais en tête des listes de surveillance des agences spatiales et pourrait soit s’éloigner de l’orbite de notre planète,… pic.twitter.com/8nRsQFGgD6