Cet astéroïde a 1 chance sur 63 de percuter la Terre : que se passera-t-il ?

Un astéroïde fonce dans le cosmos, et selon les calculs, il a une probabilité non négligeable de nous rendre une visite bien trop rapprochée à la Terre en 2032. 1 chance sur 63, ça peut sembler peu… mais en astronomie, c’est suffisant pour capter toute l’attention des scientifiques. Alors, va-t-on assister à une catastrophe, ou s’agit-il d’un simple frisson cosmique sans conséquences ?

Depuis toujours, des objets célestes bombardent notre planète, mais la plupart sont si petits qu’ils se consument en entrant dans l’atmosphère. Pourtant, certains astéroïdes passent au crible des télescopes et font frémir la communauté scientifique.

C’est le cas de 2024 YR4, un caillou cosmique repéré en décembre 2024 et qui pourrait, selon les calculs, croiser notre route en décembre 2032 avec une probabilité de 1,58 %.

Dit comme ça, ça n’a pas l’air énorme. Mais quand nous parlons de collisions spatiales, les probabilités ont une drôle de façon d’évoluer. Apparemment, elles augmentent souvent avant de chuter brutalement, à mesure que les scientifiques affinent leurs calculs.

Et si, cette fois, la Terre restait dans la ligne de mire ? Quels dégâts un astéroïde de cette taille pourrait-il causer ? Quels outils avons-nous pour l’empêcher de s’écraser sur nous ? Voyons cela de plus près.

Un astéroïde menace la Terre… alors, faut-il paniquer ?

Les probabilités, c’est un truc que je trouve toujours marrant. Tirer un as de pique dans un jeu de cartes ? 1 chance sur 52. Faire tomber une pièce sur face six fois de suite ? 1,56 %. Et voir un astéroïde frapper la Terre en 2032 ? 1,58 %. Oui, ça paraît infime… mais c’est bien plus élevé que la plupart des risques d’impact connus.

Tout commence donc le 27 décembre 2024, quand le système ATLAS de la NASA au Chili repère un astéroïde inconnu. Aussitôt, l’alerte est donnée, et le Minor Planet Center prend le relais.

La taille estimée de l’astéroïde est entre 40 et 90 mètres de diamètre et la vitesse de 13,26 km/s. Quant à sa trajectoire, elle reste incertaine, mais avec une chance sur 63 de percuter la Terre le 22 décembre 2032.

NASA warns that asteroid YR4 poses a 2.3% impact risk on December 22, 2032, prompting potential deflection strategies.



Discovered in 2024, its size and threat level spur global collaboration for future mitigation efforts. pic.twitter.com/91gUMHeHiD February 7, 2025

Plusieurs passages rapprochés sont ainsi prévus entre 2032 et 2071, mais celui de 2032 reste le plus inquiétant. Toutefois, si 2024 YR4 venait à nous heurter, il ne rayerait pas l’humanité de la carte comme l’astéroïde qui a anéanti les dinosaures. Mais attention ! Un impact pourrait tout de même être très destructeur.

Un astéroïde de cette taille pourrait libérer une énergie de 8 à 300 mégatonnes, soit l’équivalent de l’explosion de Tunguska en 1908. Un choc localisé, mais suffisant pour raser une ville ou provoquer un tsunami si le lieu d’impact se trouve en mer.

La zone à risque s’étend de l’océan Pacifique à l’Asie du Sud. Autant dire que beaucoup de régions pourraient être concernées… mais tout ça reste à prouver.

Peut-on éviter une catastrophe ?

La bonne nouvelle, c’est que la NASA et d’autres agences spatiales scrutent déjà 2024 YR4 sous toutes ses coutures. L’observation de son passage en 2028 permettra également d’affiner son orbite et de mieux comprendre son comportement.

Et si l’impact se confirme ? Eh bien, nous avons un plan ! En 2022, la mission DART de la NASA a prouvé qu’il était possible de dévier un astéroïde en percutant sa surface avec une sonde. Une méthode qui pourrait être appliquée à 2024 YR4 si nécessaire.

Comme le dit Bruce Betts de la Planetary Society : « C’est la seule catastrophe naturelle que l’humanité peut prévenir ».

Qui plus est, avec une probabilité d’impact de 1,58 %, il y a 98,4 % de chances que rien ne se passe, non ? Les astronomes continuent de surveiller la situation, et de nouvelles observations devraient affiner les calculs.

Alors avec 1 chance sur 63… vous seriez prêt à parier sur l’impact ? À vos claviers, dites-nous si vous pensez qu’on devrait se préparer à l’impossible !”

