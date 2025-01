Cette caméra vous filme pendant tout votre repas : voici à quoi ça sert

Cette caméra nous surveille et nous analyse lorsque nous mangeons. V1tal se caractérise par le fait qu’il est capable de suivre les calories, les macros ou encore notre comportement alimentaire. Quel est son objectif ? Nous aider à mieux manger.

Amazfit s’est démarqué au CES 2025 grâce à son nouveau dispositif révolutionnaire ! Cette marque est réputée dans le secteur des technologies connectées et des objets connectés. Elle fabrique généralement des montres connectées, et ce, les plus abordables dans le domaine. Néanmoins, la société a dévoilé un gadget de santé inédite promettant de transformer notre manière de manger. Pour ce faire, il faudra être à l’aise à manger devant une caméra.

L’Amazfit V1tal ? C’est quoi réellement ?

Selon le rapport de Digital Trends, l’Amazfit V1tal est une caméra qui peut noter et analyser notre alimentation. L’appareil ne ressemble pas à une caméra traditionnelle. Il s’agit d’un gadget assez simple doté d’un écran de visée. En fait, il ressemble à une GoPro ou encore à un DJI primitifs.

Plus précisément, le plus impressionnant avec cet appareil n’est pas son design, mais ce qu’il a sous le capot et ce qu’il fait de nos données alimentaires. Comment fonctionne ainsi l’Amazfit V1tal ? Le processus est simple, car vous devez juste installer votre V1tal sur la table au moment de manger. Ensuite, vous pouvez vous enregistrer au moment de manger votre repas.

Après le repas, ce dispositif révolutionnaire peut exploiter les données d’enregistrement avec l’application Amazfit Zepp pour enregistrer ce que vous avez mangé. Par ailleurs, il peut répartir les macronutriments des glucides, des protéines et des lipides.

Le rapport atteste que cela s’allie aux autres fonctions de suivi alimentaire de MyFitnessPal. Ce qui distingue V1tal, c’est que le processus est entièrement automatique nourri par l’enregistrement vidéo.

Un appareil qui surveille vos habitudes alimentaires

Pendant le repas, le dispositif peut surveiller votre comportement alimentaire. À titre d’exemple, il observe si vous sautez les morceaux sains de votre repas ou si vous mangez rapidement.

Ces données seront utilisées pour vous aider à compter les calories et à faire le plein d’énergie. Par ailleurs, c’est une manière de rééquilibrer votre relation avec la nourriture.

Ce dispositif est aussi considéré par son créateur comme un élément appartenant à un ecosystème de technologie de santé basé sur des données qui proviennent de vos autres appareils intelligents.

Les dirigeants d’Amazfit V1tal pensent que cet appareil pourrait devenir une version améliorée du Humane AI Pin ou du Rabbit R1. Quoi qu’il en soit l’entreprise n’a pas non plus donné de détails concernant le prix ou la date de sortie du V1tal. Notons qu’elle compte le sortir pendant le premier semestre 2025.

Je trouve que ce genre de dispositif est pratique aujourd’hui, d’autant plus que l’on vit à une ère où il est indispensable de manger sainement ! Et vous, quel est votre avis ?

