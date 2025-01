Cette pub Google piratée peut vider votre compte en banque en toute discrétion !

Les cybercriminels ont trouvé une nouvelle astuce diabolique. C’est de détourner les pubs Google pour vous piéger en un clic. Ainsi, derrière une URL qui semble légitime se cache un site malveillant capable de siphonner vos données personnelles et bancaires. Le piège est si bien conçu qu’il est presque impossible à détecter… avant qu’il ne soit trop tard.

Les pubs Google, présentes en haut des résultats de recherche, sont censées être des raccourcis fiables vers des sites populaires. Pourtant, elles deviennent aujourd’hui des outils redoutables entre les mains des hackers.

Une récente campagne de phishing a mis en lumière une technique sophistiquée. Les victimes sont donc les utilisateurs crédules qui pensaient accéder à un site sécurisé. Les pirates volent donc discrètement les données personnelles et bancaires grâce à un malware spécialement conçu pour macOS.

Récemment, une pub Google déguisée en lien légitime pour Homebrew, un gestionnaire de paquets bien connu sur macOS et Linux, a fait parler d’elle. Repérée le 19 janvier par Ryan Chenkie sur X, cette pub affichait l’URL correcte « brew.sh ».

Il n’y a pas de faute apparente, donc rien pour alerter. Mais voilà le piège ! En cliquant, les victimes étaient ensuite redirigées vers un site clone hébergé sur « brewe.sh » (notez ce “e” en trop).

⚠️ Developers, please be careful when installing Homebrew.



Google is serving sponsored links to a Homebrew site clone that has a cURL command to malware. The URL for this site is one letter different than the official site. pic.twitter.com/TTpWRfqGWo