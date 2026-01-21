ChatGPT Go : ça vaut le coup de rétrograder l’abonnement ChatGPT Plus ?

Moins cher, presque aussi efficace et désormais disponible à grande échelle, ChatGPT Go bouscule la hiérarchie des abonnements OpenAI. Coincé entre une version gratuite frustrante et un ChatGPT Plus parfois surdimensionné, avec ce nouvel abonnement paie-t-on encore pour de vraies fonctionnalités… ou pour une habitude ?

Après la version gratuite, Plus et l’extrême Pro, ChatGPT Go, la nouvelle offre d’OpenAI s’est discrètement glissée entre les deux premières. Lancée à l’international la semaine dernière, notamment aux États-Unis, cette formule allégée vise les utilisateurs qui trouvent ChatGPT Plus un peu trop généreux pour leurs besoins réels. Alors, faut-il vraiment payer 23 € par mois quand une alternative à 8 € existe ?

ChatGPT Go c’est le juste milieu entre gratuit et Plus

Là où la version gratuite reste très limitée, ChatGPT Go apporte un vrai confort d’utilisation. Vous y retrouvez un accès étendu à ChatGPT-5.2, une mémoire améliorée, davantage de messages quotidiens et une génération d’images plus souple. Les chargements de fichiers sont aussi plus nombreux, et les données sont conservées plus longtemps.

Bref, nous ne sommes plus dans l’expérience frustrante du compte gratuit, où l’on bascule rapidement vers des modèles moins performants et où chaque génération d’image devient précieuse. ChatGPT Go s’adresse à celles et ceux qui utilisent l’IA régulièrement. Mais sans exploiter ses fonctions les plus avancées.

En revanche, la frontière avec ChatGPT Plus est nette. Il n’y pas de Codex pour la programmation, pas de Sora pour la génération vidéo, et le choix de modèles est plus restreint. Si ces noms ne vous disent pas grand-chose, c’est déjà un indice. Vous n’en avez probablement pas besoin.

Plus, Go ou gratuit : qui est vraiment concerné ?

Revoyons ensemble les tarifs. ChatGPT Go est à 8 € par mois, ChatGPT Plus à 23 € par mois et ChatGPT Pro est à 229 € par mois. Entre Go et Plus, l’écart est énorme, c’est 60 % moins cher. Sur une année, cela représente 144 € d’économies. Il y a de quoi payer quelques abonnements streaming ou simplement respirer un peu.

🚨 ChatGPT Go vs Plus vs free : Usage Limits Breakdown pic.twitter.com/obHJJNpR1A — Saurav Singh (@sauravv_x) August 25, 2025

Le problème, c’est que ChatGPT Plus est tellement généreux que la majorité des utilisateurs n’en exploite qu’une petite partie. Génération d’images quasi illimitée, Deep Research, accès à plusieurs modèles puissants…, c’est plutôt séduisant. Mais dans la pratique, beaucoup s’en servent surtout pour écrire, résumer, traduire ou brainstormer.

Dans ce cas précis, ChatGPT Go fait parfaitement le travail. Si vous n’utilisez Sora que pour tester ou Codex au cas où, je vous conseille de rétrograder car c’est presque logique. La version Plus n’est vraiment indispensable que pour les créateurs intensifs, les développeurs réguliers ou les curieux qui veulent absolument tout essayer.

Le vrai prix à payer ce sont les publicités

Mais voilà le point qui change tout. OpenAI a confirmé que des publicités arrivent dans ChatGPT, et elles concerneront uniquement les versions Free et Go. Pour l’instant, elles ne sont visibles qu’aux États-Unis, mais OpenAI prévoit leur déploiement international.

In the coming weeks, we plan to start testing ads in ChatGPT free and Go tiers.



We’re sharing our principles early on how we’ll approach ads–guided by putting user trust and transparency first as we work to make AI accessible to everyone.



What matters most:

– Responses in… pic.twitter.com/3UQJsdriYR January 16, 2026

Alors quoi faut-il s’attendre ? D’après les premiers aperçus, les pubs restent relativement discrètes et souvent liées au contexte de la conversation. Rien d’agressif, du moins pour le moment. Mais elles sont là, intégrées à l’expérience.

C’est donc le véritable dilemme, économiser 12 € par mois, au prix de quelques messages sponsorisés, ou rester sur ChatGPT Plus, sans aucune publicité.

Pour certains, le choix est évident. Pour d’autres, payer un peu plus pour une expérience 100 % fluide et sans interruption reste acceptable. ChatGPT Go ne remplace pas Plus, mais bon, utilisez-vous vraiment tout ce que vous payez ? Et je sais que pour beaucoup, la réponse risque d’être… non.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.