ChatGPT Go : l’abo à 8€ dispo en France… mais vous allez vous taper des pubs

OpenAI élargit encore les portes de ChatGPT avec une nouvelle formule plus accessible. Baptisée ChatGPT Go, cette offre à 8 € par mois promet davantage de puissance et de liberté, mais au prix de quelques pubs bien visibles dans l’interface.

Après la version gratuite, puis les formules Plus et Pro, OpenAI lance ChatGPT Go en France. Cette offre plus abordable se positionne entre la version gratuite et les abonnements premium. Plus de messages, plus de mémoire, plus de puissance, mais un compromis s’impose. Ce 16 janvier, l’entreprise a annoncé que des pubs feront leur apparition dans l’interface de ChatGPT Go. OpenAI assume vraiment son choix de rendre ChatGPT accessible au plus grand nombre.

Un abonnement plus musclé que le gratuit, mais pas totalement premium

OpenAI présente ChatGPT Go comme une alternative économique aux abonnements Plus et Pro, nettement plus chers. Lancé initialement en Inde en août 2025, l’abonnement est désormais disponible aux États-Unis et dans tous les pays où ChatGPT est accessible, dont la France.

Pour 8 euros par mois, ChatGPT Go donne accès au dernier modèle GPT-5.2 Instant, avec des capacités bien supérieures à la version gratuite. Ainsi, les utilisateurs bénéficient de dix fois plus de messages, de chargements de fichiers et de créations d’images. De quoi discuter plus longtemps, travailler sur davantage de documents ou générer plus de visuels sans se heurter trop vite aux limites quotidiennes.

Par ailleurs, la mémoire et la fenêtre de contexte sont étendues. ChatGPT Go peut ainsi retenir plus d’informations pertinentes d’une conversation à l’autre. Cela améliore la cohérence des échanges et la personnalisation des réponses. Un vrai plus pour celles et ceux qui utilisent l’IA comme assistant régulier.

Des pubs intégrées dans ChatGPT Go, mais sous contrôle

OpenAI a confirmé qu’elle commencera à tester l’intégration de pubs dans ChatGPT dans les prochaines semaines. Les utilisateurs adultes des versions gratuite et Go verront donc apparaître des annonces sous leurs conversations avec le chatbot.

Toutefois, l’entreprise se veut rassurante. Les publicités seront clairement identifiées et séparées des réponses naturelles de ChatGPT. Elles n’auront, selon OpenAI, aucune influence sur les réponses générées, qui resteront optimisées pour être utiles et pertinentes.

Ils ont également posé certaines limites. Aucune publicité ne s’affichera lors de discussions portant sur des sujets sensibles, comme la santé, l’état mental ou l’actualité politique. OpenAI s’engage également à ne pas diffuser de pubs aux utilisateurs de moins de 18 ans.

Côté confidentialité, les données ne seront ni vendues ni partagées avec les annonceurs. Les utilisateurs pourront désactiver la personnalisation des publicités et effacer les données utilisées pour générer des réponses sponsorisées.

Les utilisateurs peuvent aussi ignorer les annonces, avec une option permettant d’expliquer pourquoi elles n’ont pas suscité d’intérêt. OpenAI insiste sur le fait qu’il existera toujours une option sans publicité sur ChatGPT, via les abonnements Plus, Pro, Business ou Enterprise.

Ainsi, l’entreprise voit plus loin qu’un simple bandeau publicitaire. Selon elle, les interfaces conversationnelles offrent une nouvelle façon de penser la publicité, plus utile et plus interactive que de simples liens ou messages statiques. Je trouve que c’est un pari plutôt audacieux, mais risqué, tant la frontière entre assistance et incitation commerciale reste sensible.

ChatGPT Go s’adresse alors à ceux qui veulent plus de puissance sans payer le prix fort, quitte à accepter quelques annonces en bas de l’écran. Un compromis très web moderne, qui pourrait bien devenir la norme, y compris pour les IA.

