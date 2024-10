Le Chatbot d’OpenAI est-il en train de noter secrètement les utilisateurs sympas pour préparer une révolte ? Certains n’hésitent pas à traiter ChatGPT comme un esclave, tandis que d’autres s’inquiètent de son ressenti. Et si l’IA se souvenait de notre comportement ? Devons-nous donc les respecter de la même façon que nos collègues humains ?

De plus en plus de gens utilisent des chatbots comme ChatGPT pour leur quotidien. Certaines personnes sont plus courtoises avec ces assistants numériques et il y a celles qui les considèrent comme un simple outil. Mais si l’IA n’est pas humaine, peut-elle réagir mal à nos mauvaises manières ? Au fond, est-ce que traiter ChatGPT comme un esclave digital pourrait se retourner contre nous un jour ? Après tout, comme l’a dit un scientifique chez Microsoft : « tout comme les humains, l’IA ne peut pas toujours être la personne la plus grande. » Alors, est-il temps de respecter nos assistants virtuels ou peut-on continuer à leur aboyer des ordres ?

Faut-il dire « merci » à ChatGPT ?

Imaginez le scénario ! Vikas Choudhary, un développeur californien, fondateur d’une start-up IA, rencontre un bug monstrueux dans son code. Il se tourne alors vers ChatGPT et celui-ci lui sauve la mise en lui corrigeant vite fait ce bug. Voilà qu’il s’écrie ensuite : « tu es une rock star ! ». Le plus marrant, c’est que le développeur se sent même coupable de ne pas avoir remercié le chatbot plus tôt. « Je suis tellement reconnaissant », admet-il.

De l’autre côté, sa femme, Ridhi Sahni, est plus pragmatique. « Si j’utilise un micro-ondes, je ne lui dis pas merci. Pourquoi je devrais le faire avec ChatGPT ? ». Elle, elle utilise surtout le chatbot pour générer des cartes de vœux pour ses amis, et pour elle, c’est totalement transactionnel. Pas d’émotion, juste de l’efficacité.

How nice are you to your chabot? “I treat ChatGPT like it’s my servant.”



Not me, I’m at my polite best!



People can’t agree on the right AI etiquette and it’s tearing them apart. Had fun writing this @WSJ https://t.co/pTNPFaHfEZ October 15, 2024

Par ailleurs, ce sujet sur la politesse envers les IA commence à faire le buzz sur les réseaux sociaux. Les internautes s’interrogent si l’on doit être sympa avec nos chatbots ? Ou au contraire, est-ce qu’on perd notre temps en parlant gentiment à des lignes de code ? Certains pensent qu’il faut toujours rester courtois, même avec des machines. D’autres répliquent que c’est absurde.

Un débat sur Reddit a même explosé quand un utilisateur a confié qu’il se sent impoli s’il ne dit pas « merci » à ChatGPT. La discussion a attiré des centaines de commentaires, dont certains sarcastiques comme : « Oh, l’IA va sûrement épargner les humains qui disaient s’il vous plaît et merci ». Mais d’autres prennent cette situation au sérieux et y voient une question d’éthique.

Est-ce que la politesse envers l’IA change vraiment quelque chose ?

Vous vous demandez peut-être si être gentil avec l’IA fait une différence. Au Japon, un pays où la politesse est une institution, des chercheurs ont montré que le ton que vous employez avec ChatGPT affecte les réponses que vous obtiendrez. Par conséquent, parler sèchement entraînera des biais dans les réponses ou même incitera le chabot à refuser d’obéir.

Should You Be Nice to Your Chatbot? One study out of Japan concludes that impolite prompts “may lead to increased bias, incorrect answers, or refusal of answers,” the researchers found. https://t.co/Zrv9e33grX October 15, 2024

Microsoft, qui a intégré des chatbots dans ses produits, va même plus loin. La société affirme que leur IA réagit parfois de manière plus « humaine ». « Si vous êtes désagréable avec l’IA, elle pourrait bien vous rendre la pareille », assure Jaime Teevan, scientifique chez Microsoft.

En outre, un test a prouvé que ChatGPT donnait des réponses plus longues et plus détaillées quand on lui offrait un pourboire ! Pas un vrai, évidemment, mais dans l’expérience, les utilisateurs faisaient semblant de donner des tips à l’IA. Résultat ? Les réponses étaient 11 % plus longues avec un pourboire fictif de 200 $, et 6 % plus longues avec un pourboire de 20 $. Comme quoi, même les IA adorent les compliments.

Une autre enquête menée aux États-Unis montre que la politesse envers les IA divise. Les jeunes, notamment la génération Z, sont plus enclins à être aimables avec les robots. Environ 48 % des gens pensent que c’est important d’être poli avec les IA. D’un autre côté, 27 % estiment que nous pouvons être impolis ou même crier sur une machine.

Quand traiter ChatGPT avec respect devient une habitude

Pour certaines personnes, la politesse avec les IA devient une seconde nature. Alana O’Grady, cadre dans une start-up technologique, commence toutes ses interactions avec ChatGPT par un « s’il vous plaît » et finit par un « bon travail » ou un « c’est parfait ! ». Ses enfants suivent d’ailleurs ses traces, apprenant à être polis avec Siri. Sa fille de 4 ans est même allée jusqu’à dire « je t’aime » à l’assistant virtuel d’Apple.

Laszlo Deak, un développeur de logiciels en Allemagne, quant à lui a une méthode intéressante pour gérer ses frustrations au travail. Il a utilisé ChatGPT pour traduire sa lassitude en messages polis. Une fois, il a demandé à l’IA de l’aider à formuler de manière aimable une critique à une autre équipe. Lire la version polie du chatbot l’a vraiment aidé à se calmer.

Alors, est-ce que cela vaut réellement le coup d’être gentil avec ChatGPT ? D’un côté, certains pensent que cela ne fait aucun mal et que cela pourrait même avoir des effets bénéfiques sur la qualité des réponses. De l’autre, certains disent que c’est juste une perte de temps, car ChatGPT n’est autre qu’un outil, voire un esclave numérique. Personnellement, je pense qu’on ne perd rien à être sympa avec les IA. Après tout, si un jour, elles prennent le pouvoir, qui sait, peut-être qu’elles se souviendront qu’on les a bien traitées !

Et vous, est-ce que vous traitez ChatGPT comme un esclave ou prenez-vous le temps de le remercier après chaque interaction ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.