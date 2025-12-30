Comment Safebooks utilise l’IA pour simplifier les processus financiers

Alors que les ventes et le marketing ont automatisé leurs processus depuis longtemps, la finance d’entreprise reste bloquée dans un rythme du siècle dernier. Les équipes travaillent encore avec des outils fragmentés.

Les équipes financières passent des heures à relier ERP, CRM et plateformes de facturation. Or, chaque système garde sa propre version de la vérité, souvent incompatible avec les autres.

Cela oblige les comptables à vérifier manuellement chaque donnée avant de prendre une décision. La conséquence : un travail répétitif, lent et propice aux erreurs qui n’aide pas la direction à réagir rapidement.

Safebooks entend alors transformer cette situation grâce à l’intelligence artificielle et à ses agents spécialisés.

Eh bien, au fait, Safebooks est née de ce décalage. L’entreprise a levé 15 millions de dollars. Elle est sortie de sa phase confidentielle en décembre. Son cofondateur Ahikam Kaufman estime que les agents d’IA peuvent résoudre ce problème structurel.

Selon lui, le souci est profondément lié à l’infrastructure des données financières. Voyez-vous, les logiciels financiers sont nombreux. Seulement, chacun traite une partie précise des besoins. Et leur accumulation crée une mosaïque difficile à gérer.

Voilà pourquoi Safebooks s’intègre aux systèmes existants. La plateforme centralise les données financières, automatise le rapprochement bancaire et améliore la lecture des flux de trésorerie. Les équipes accèdent ainsi à des informations mises à jour rapidement.

L’automatisation vise le processus de commande à encaissement. Pour info, ce segment est sensible pour la conformité car les erreurs sont visibles directement par les clients. Les risques de facturation y sont élevés.

Quel intérêt pour votre entreprise ?

Actuellement, les équipes financières gèrent deux types de tâches. D’abord, elles vérifient l’intégrité des données. Une vérification manuelle qui devient plus complexe chaque année. Ce, puisque les volumes de transactions augmentent rapidement et aussi que les données se dispersent dans de nombreux outils.

Ensuite, elles prennent des décisions comptables. Or, seule la seconde tâche demande une expertise humaine directe. La première ressemble à un travail répétitif. D’où l’intérêt de Safebooks.

La plateforme analyse des données, qu’elles soient structurées ou non structurées. Elle intègre contrats, factures et données ERP. Elle organise ces informations dans un graphe unifié. Le système repère les anomalies et écarts automatiquement.

Et doutez que les gains peuvent être rapides. Un traitement de 22 minutes peut être réduit à 22 secondes. D’ailleurs, cela améliore aussi la visibilité financière. Les équipes suivent mieux les soldes et les prévisions. Elles réagissent plus vite face aux écarts.

Ce n’est pas tout

Les décalages de synchronisation posent également un problème récurrent. Au fait, certains systèmes s’actualisent en temps réel. D’autres fonctionnent par lots. Ces différences créent des retards dans la facturation. Elles augmentent les risques opérationnels.

Et Safebooks cible ces failles. Les agents d’IA surveillent les données en continu. Ils signalent les anomalies dès leur apparition, réduisent les risques de non-conformité et facilitent la détection d’erreurs.

La supervision humaine atteint vite ses limites. Vérifier 5 000 transactions demande trop de temps. Chaque transaction contient plusieurs points de contrôle. La complexité dépasse les capacités humaines à grande échelle.

Les agents d’IA fonctionnent sans interruption. Ils analysent contrats et systèmes jour et nuit. Ils signalent les problèmes rapidement. Les équipes gagnent en productivité sans embauche massive.

Cette capacité aide les entreprises en forte croissance. Certaines affichent des hausses annuelles élevées. Les processus manuels suivent difficilement ce rythme. Safebooks propose une alternative technique.

