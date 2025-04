Descript : riche en fonctionnalités

On aime Grande variété d’outils

Interface intuitive On aime moins Une vingtaine de langue

Nécessite un peu d’entrainement

Si vous cherchez plus qu’une alternative à AutoCap, alors Descript se fera un plaisir de satisfaire vos besoins avec une liste impressionnante de fonctionnalités.

Ainsi, on y trouve, en plus du sous-titrage automatique, des outils de montage vidéo, de création de clips, de génération d’avatars, de mise en place de podcasts ou encore de transcription. Plus exactement est sans aucun doute l’un des outils IA les plus généreux, en plus de proposer un rapport qualité-prix intéressant.

Il est cependant nécessaire pour les débutants de passer du temps pour s’y adapter, mais avec un peu de pratique, il reste parfaitement accessible.

Caractéristiques techniques