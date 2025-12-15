Clair Obscur Expedition 33 : le GOTY 2025 est élu, et il est français !

Un vent bleu, blanc, rouge a soufflé sur les Game Awards. Clair Obscur: Expedition 33, premier jeu du studio français Sandfall Interactive, a décroché neuf récompenses sur dix.

Et pas n’importe quelle récompense. Le prestigieux titre de Jeu de l’année est compris. Montpellier peut être fier. Le jeu a conquis critiques et joueurs à travers le monde.

Qu’est-ce que Clair Obscur: Expedition 33 a de si particulier ?

La question mérite d’être posée,en effet. Ce n’est pas tous les jours qu’un premier titre d’une trentaine de personnes réalise un tel exploit.

Sorti en avril, Clair Obscur: Expedition 33 plonge le joueur dans un Paris de la Belle-Époque transformé par une catastrophe mystérieuse. La Peintresse, entité surnaturelle, inscrit chaque année un chiffre sur un monolithe et emporte instantanément ceux qui ont cet âge.

Face à cette mécanique implacable, l’humanité tente de survivre. Des expéditions se succèdent pour briser le cycle. Expedition 33 suit l’une d’elles, consciente de son destin. La tension repose sur cette échéance annoncée.

Le style graphique du jeu rappelle le raffinement français. En revanche, les combats au tour par tour mêlent tradition japonaise et modernité. C’est sûrement la raison de son succès. D’ailleurs, les Game Awards ont récompensé cet équilibre parfait entre identité locale et inspiration internationale.

L’investissement du studio dans la qualité narrative et sonore a aussi été reconnu par le jury et le public. Le jeu bénéficie également de performances d’acteurs remarquables, avec trois nominations dans cette catégorie.

Et maintenant ?

Guillaume Broche, le patron de Sandfall, est satisfait de son œuvre. Il a alors annoncé une mise à jour gratuite avec du nouveau contenu. Le studio a aussi confirmé que l’univers de Clair Obscur allait s’étendre.

Expedition 33 sera donc la première d’une série d’histoires. Ce ne sera surement pas du gâteau pour le studio. Cependant, le succès de ce premier opus promet un futur solide pour le studio.

Alors, Clair Obscur Expedition 33 vous séduit vous aussi ou bien pour vous, le GOTY revient à un autre titre ? A vos clavier dans le commentaire !

