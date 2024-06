Connaissement électronique : vers un transport maritime 100% numérique

Le 26 juin 2024, HMM, le plus grand transporteur de conteneurs de Corée et huitième au monde, a annoncé une collaboration stratégique avec CargoX, un fournisseur de premier plan de solutions de documents commerciaux électroniques.

Cette association vise à introduire des fonctions de connaissement électronique (eBL) sur la plateforme numérique de HMM.

Grâce à ce partenariat, les clients bénéficieront des fonctionnalités avancées de CargoX, intégrées aux services numériques de HMM. En outre, cette innovation vise à moderniser les flux de travail tout en améliorant l'efficacité et la sécurité des documents commerciaux mondiaux.

Une collaboration visionnaire pour le transport maritime

Kurt (Wonjun) Jang, SVP de HMM Container Operation Office, a déclaré que cette collaboration permettrait à HMM d'offrir un meilleur service et de devenir un leader dans la numérisation du transport maritime. Cette nouvelle capacité eBL est une avancée significative pour HMM.

Le PDG de CargoX, Bojan Čekrlić, se réjouit de s'associer avec HMM. Il voit cette collaboration comme une avancée majeure pour le commerce mondial, grâce à la mise en œuvre de connaissements électroniques efficaces et sécurisés. CargoX est fier de soutenir HMM dans cette transformation numérique.

Les clients utilisant les services de HMM peuvent maintenant générer des eBL dans le système numérique de HMM. Ces documents peuvent être transférés de manière transparente via la plateforme mondiale CargoX afin de simplifier les processus documentaires.

« Nous nous réjouissons de nous associer à HMM, un leader mondial du transport maritime. Cette collaboration fait progresser le commerce mondial en mettant en œuvre des connaissements électroniques efficaces, rapides et sûrs. À l'heure de la numérisation du secteur de la logistique, nous sommes fiers de soutenir HMM dans la conduite de cette transformation », a déclaré Bojan Čekrlić.

Formats eBL et futures améliorations

Les eBL incluent des fonctions telles que le transfert, la remise et l'acceptation des documents. Chaque eBL est enregistré dans un grand livre public afin d'assurer une documentation sûre et immuable. Les journaux d'audit sont accessibles à tout moment pour garantir une transparence totale.

Initialement, le service prend en charge les connaissements électroniques au format PDF. Cependant, des connaissements à données structurées, basés sur la future norme DCSA eBL, seront disponibles bientôt. Par conséquent, cela offrira encore plus de flexibilité et d'efficacité.

La nouvelle plateforme de services numériques HMM, intégrée avec CargoX, sera disponible pour tous les clients HMM dans le monde entier à partir du 8 juillet 2024. Cette initiative marque une étape importante dans la numérisation du transport maritime global.

HMM et CargoX démontrent leur engagement à moderniser l'industrie du transport maritime en offrant des solutions numériques avancées. De ce fait, ce partenariat représente une avancée significative pour l'efficacité et la sécurité des documents commerciaux. En intégrant les fonctions eBL de CargoX, HMM améliore considérablement ses services et renforce sa position de leader.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.