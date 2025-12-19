Coupe du Monde 2026 : vous pouvez maintenant simuler les matchs sur Netflix

Le paysage du jeu vidéo de football connaît un séisme sans précédent. Alors que les fans s’apprêtent à vibrer pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Une annonce surprise vient bousculer les habitudes des joueurs. La FIFA fait son grand retour sur le terrain virtuel sur Netflix.

La FIFA et Netflix signent un partenariat historique et marque une nouvelle ère

Depuis la fin du partenariat emblématique entre la FIFA et Electronic Arts (EA Sports) en 2022. Le monde du ballon rond numérique attendait de savoir qui reprendrait le flambeau de la licence officielle. La réponse est désormais officielle. C’est le géant du streaming, Netflix, qui a décroché l’exclusivité pour un tout nouveau jeu de simulation de football. Celui-ci est conçu pour accompagner l’événement planétaire de 2026.

Développé par le studio Delphi Interactive, ce titre n’est pas une simple application mobile. C’est une simulation pensée pour être accessible à tous qui va servir à capturer l’essence compétitive du tournoi.

Jouez sur votre téléviseur avec votre smartphone

L’une des innovations majeures de ce projet réside dans son accessibilité technique. Netflix continue de déployer sa stratégie de « cloud gaming ». Le jeu sera disponible gratuitement pour tous les abonnés Netflix, sans frais supplémentaires ni micro-transactions.

Plus impressionnant encore, vous n’aurez pas besoin d’une PlayStation ou d’une Xbox pour en profiter. Le jeu pourra être lancé directement sur l’application Netflix de certains téléviseurs connectés. Cette approche jouable sur grand écran vise à transformer chaque salon en tribune de stade. Les milliards de fans peuvent s’immerger dans la compétition d’un simple clic.

Une simulation simplifiée mais profonde pour tous les matchs

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a décrit cette collaboration comme une étape historique. Il a affirmé que ce jeu marquait le début d’une nouvelle ère numérique pour le football. L’objectif affiché est de revenir aux racines du plaisir de jouer.

Contrairement aux simulations ultra-complexes qui demandent des heures d’apprentissage. Le titre de Delphi Interactive est généralement facile à apprendre mais passionnant à maîtriser. Les joueurs pourront simuler l’intégralité du parcours de leur équipe vers le trophée. Ils vont même vivre le drame des séances de tirs au but et l’émotion des buts à la dernière minute. Le jeu proposera des modes en solo ainsi que du multijoueur en ligne pour défier ses amis.

Pourquoi la FIFA a choisi Netflix pour cette collaboration ?

Pour Netflix, l’intégration de la licence FIFA est un coup de maître. Alors que la plateforme cherche à diversifier ses contenus et à fidéliser ses abonnés. Le fait de s’emparer de la marque de sport la plus puissante au monde juste avant la Coupe du Monde est une stratégie redoutable. Pour la FIFA, c’est l’occasion de toucher une audience jeune et globale qui s’éloigne parfois des consoles coûteuses.

Bien que le titre exact du jeu n’ait pas encore été dévoilé. Il est confirmé que le lancement aura lieu juste avant le coup d’envoi du tournoi à l’été 2026. Les fans peuvent s’attendre à une intégration totale des licences officielles.

En somme, la Coupe du Monde 2026 ne se regardera pas seulement sur les écrans. Elle se jouera directement au sein de votre abonnement de streaming. Avec cette alliance, le football entre de plain-pied dans l’ère de l’accessibilité totale.

