Des aides auditives de « qualité clinique » : une promesse d’Apple avec les AirPods Pro 2

Apple annonce que ses nouveaux AirPods Pro 2 peuvent servir d’aides auditives de « qualité clinique ». Cette fonctionnalité attend l’approbation de la FDA, que la société espère obtenir prochainement. Les écouteurs amplifient certains sons en temps réel, comme les voix et les bruits environnementaux. Ils aident ainsi les utilisateurs à mieux entendre et à participer aux conversations.

Les AirPods Pro 2 utilisent un profil auditif personnalisé, basé sur un test auditif disponible avec iOS 18. Ce test, réalisable en cinq minutes, analyse comment l’utilisateur réagit à des sons de différentes fréquences et volumes. Les résultats sont stockés dans l’application Santé d’Apple et peuvent être partagés avec des professionnels de santé. Ce profil ajuste aussi la musique, les films et les appels pour une meilleure expérience auditive.

Media Assist, une audition améliorée

La fonctionnalité Media Assist amplifie les voix pendant les appels et certains sons dans les films. Elle fonctionne avec le profil auditif personnalisé pour offrir une écoute plus précise, même pour ceux avec une audition normale. Les ajustements aident les utilisateurs à mieux entendre les voix et à distinguer les sons dans des environnements complexes.

Apple introduit un test auditif innovant dans iOS 18 en utilisant des données collectées à grande échelle. En cinq minutes, les utilisateurs peuvent évaluer leur audition en appuyant sur l’écran lorsqu’ils entendent des sons à différentes fréquences. Ce test offre un aperçu rapide et précis de la santé auditive et permet d’ajuster le profil pour une écoute optimisée.

Disponibilité mondiale des nouveautés

Les fonctionnalités des AirPods Pro 2 et le test auditif d’iOS 18 seront disponibles cet automne. Une mise à jour logicielle les rendra accessibles dans plus de 100 pays et régions. En outre, Apple veut rendre ses écouteurs utiles pour ceux ayant des besoins auditifs spécifiques, tout en attendant la validation officielle pour leur usage comme aide auditive.

En somme, Apple pourrait redéfinir l’usage des écouteurs au-delà du divertissement, en les intégrant à la santé auditive. Avec une approbation de la FDA, les AirPods pourraient concurrencer les aides auditives traditionnelles en offrant une alternative abordable et connectée. De ce fait, ces écouteurs deviendront des dispositifs qui améliorent l’audition pour tous.

