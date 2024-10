Des drones et de l’IA pour préserver nos forêts : une innovation qui fait ses preuves

Le métier de garde forestier évolue rapidement face aux défis posés par le changement climatique. Martin Roth, pionnier allemand, utilise des technologies de pointe pour protéger les forêts et redéfinit le rôle traditionnel du garde forestier. Son approche incarne une gestion forestière numérique qui allie modernité et préservation de l’environnement.

Avec l’intensification des tempêtes, la surveillance des forêts est devenue une priorité essentielle. Les insectes nuisibles, en se reproduisant dans les arbres morts, contribuent à aggraver la situation. Martin Roth, surnommé le « garde forestier numérique », utilise des drones pour détecter les arbres endommagés en seulement quelques jours, un exploit qui prenait auparavant plusieurs semaines pour couvrir la même surface.

Cette technologie accélère considérablement les interventions. En outre, Roth informe rapidement les propriétaires des terrains concernés et coordonne efficacement l’intervention des équipes sur le terrain, ce qui renforce la gestion des forêts en temps réel.

Cartographie pour préserver les sols

Les machines lourdes d’exploitation abîment les sols. Pour éviter cela, Roth a cartographié les sentiers et équipé les abatteuses d’antennes satellites. Ainsi, les machines suivent toujours les mêmes chemins, ce qui réduit l’impact sur le terrain. De plus, cette gestion millimétrée permet un suivi des opérations forestières pendant des décennies, tout en minimisant les dégâts environnementaux.

Roth innove également en intégrant l’intelligence artificielle aux caméras corporelles. Ces caméras identifient automatiquement les espèces d’arbres sur le terrain et l’IA évalue en temps réel la quantité de bois récoltable. Ce système offre une précision inégalée et permet de connaître avec exactitude la quantité de bois disponible avant même l’abattage.

Les changements climatiques menacent près de la moitié des espèces d’arbres en Europe. Roth a donc commencé à tester de nouvelles espèces plus adaptées aux températures croissantes et aux sécheresses. Il les plante par petits lots et les suit de près avec son système numérique.

Expertise recherchée et enseignement

L’expertise technique de Martin Roth, combinée à son expérience sur le terrain, fait de lui une référence dans la foresterie numérique. Il enseigne ses méthodes à l’Université des sciences forestières appliquées de Rottenburg. Toutefois, Roth insiste sur une réalité : rien ne remplace une promenade en forêt. Selon lui, la technologie reste un outil essentiel, mais elle ne doit jamais devenir une fin en soi.

Face à l’évolution rapide des forêts et aux défis grandissants, l’approche de Martin Roth se révèle être une véritable vision pour l’avenir. En combinant savoir-faire traditionnel et technologies numériques de pointe, il propose une gestion forestière durable et intelligente. Je trouve cette approche particulièrement inspirante, car elle montre que l’innovation peut coexister avec le respect des écosystèmes. À mon avis, c’est exactement ce genre de modèle que nous devons suivre pour assurer la préservation de nos forêts sur le long terme.

